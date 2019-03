¡Insólito!: Sujeto a plena luz del día sustrae conservadora de alimentos desde minimarket en feria de Yungay

Increíble pero cierto, a plena luz del día un sujeto sustrajo una conservadora de alimentos desde el mini market ‘Clarita’ ubicado en el interior de la feria agrofrutícola de Avenida Yungay.

Esto según información obtenida por nuestro medio, ocurrió ayer a eso de las 14:30 horas, cuando este sujeto, al más puro estilo de una tienda comercial cuyo slogan es llegar y llevar, sustrajo esta máquina.

El antisocial pasó por el pasillo de los baños, se devolvió y al llegar a la calle tuvo que devolverse porque tanto las características del piso como también por el peso de la máquina, le impidieron continuar. No obstante, con una desfachatez única, el sujeto entra al salón de venta de pasajes y ahí es detenido por dos valientes mujeres comerciantes que le quitaron la máquina.

Finalmente, como si nada, se va, no sin antes amenazar a estas valientes mujeres, según señalaron testigos.

«De todas manera Carabineros llegó al lugar, a quienes le entregamos la fotografías del sujeto. Espero reunirme la próxima semana con el nuevo comisario para poder coordinar rondas policiales más frecuentes por el terminal de buses, para que no se repitan hechos como éste», dijo Hernán González, administrador del recinto.