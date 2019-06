Intensa búsqueda de adulto mayor de 72 años desaparecido desde el domingo

Manuel Flores abandonó su vivienda en población Manso de Velasco:

Don Manuel vive solo, acompañado de sus cuatro perros, quienes a diario lo siguen en sus caminatas. Sin embargo este fin de semana dejó a los animales encerrados, abandonando el inmueble y su paradero es desconocido.

Un adulto mayor de 72 años de edad identificado como Manuel Gallardo Flores, es intensamente buscado por familiares y vecinos, luego que el pasado domingo 23 de junio abandonara su casa ubicada en la calle Ana Galindo de la Población Manso de Velasco, desconociéndose su actual paradero.

La señora Eliana Gómez Carray, vecina por muchos años de don Manuel, bastante preocupada relata a Diario El Trabajo, que la desaparición de su vecino a más de 48 horas la motivó a difundir su fotografía a través de redes sociales para lograr obtener alguna pista de su ubicación, considerando la avanzada edad del adulto mayor, quien sufriría Alzheimer y podría estar perdido en alguna localidad cercana a San Felipe, sumando a ello las bajas temperaturas que han azotado a la zona central.

La vecina detalla que don Manuel ha vivido solo en el domicilio, teniendo como compañía cuatro perros quienes lo seguían en sus caminatas diarias por la población o cuando utilizaba su triciclo para recolectar cartones.

– ¿Hay un plan de búsqueda entre los vecinos por la desaparición de don Manuel?

– Sí, salí a buscarlo con un vecino porque él estuvo mucho tiempo que se iba para la Villa 250 Años, porque él tiene como principio de Alzheimer. Una vez se fue para allá y él nombra que tiene una casa por allá. Pero no es así, lo que pasa es que él cuando era joven vivía para Bellavista y yo pienso que como la memoria le está fallando, se está acordando de su niñez (…), pero ahora hemos ido para esos lados, fuimos a la 250, albergues y no lo hemos encontrado.

– ¿Don Manuel vive solo?

– Sí, vive solito aquí al lado de mi casa.

– ¿Él tiene familiares cercanos?

– Yo le avisé a la sobrina de él, a la hija de su hermana María y a la otra sobrina de don Luis del otro hermano lo que estaba pasando. La señora María vive en el sector de Jahuel y don Luis vive en el Algarrobal, y ellos tampoco han sabido nada de él.

– ¿Don Manuel es conocido porque recolectaba cartones en un triciclo?

– Sí, la gente lo conoce porque antes andaba en un triciclo rojo, por eso atiné a colocar su foto en Facebook.

– ¿Usted hizo la denuncia por presunta desgracia?

– Sí, fui hoy (ayer) en la mañana a hacer la denuncia en Carabineros por presunta desgracia y también pasé a la PDI y me tomaron algunos datos (…) Me extraña porque los perros siempre lo acompañan a todas partes y ahora están aquí, eso es lo más preocupante, porque sea como sea los perros lo defendían y ahora los perros aúllan todos los días, y eso para mí es más preocupante porque anda solo.

Sí usted mantiene alguna información del paradero de don Manuel, favor comunicarse con personal de Carabineros, Policía de Investigaciones o bien directamente con Eliana Gómez al fono: 9 6569 4512.