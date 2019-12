ACTUALIDAD Investigan a comerciante como presunto autor de disparos que lesionaron grave a joven de 18 años en la cabeza

Crónica Intentarán conciliación en demanda de ex trabajadores contra ex empresa de parquímetros Comparendo se realizará en vísperas de navidad: Abogada que los representa adelantó que perseguirán no solo la responsabilidad de José Hidalgo, dueño de la empresa, sino también la del municipio. Para el día 23 de diciembre quedó fijada la fecha de comparendo de conciliación entre los ex trabajadores de parquímetros y la empresa de José Hidalgo. La información fue entregada por la abogada Julia Urquieta, quien destacó que en estos momentos sus representados hayan sido contratados por la actual empresa AYMA Ltda. "Desde el punto de vista de los trabajadores, su situación ha mejorado porque se logró llegar a un trato directo con la empresa y esa empresa contrató a los trabajadores que en estos momentos estaban cesantes, por lo tanto los trabajadores en estos momento están trabajando, lo cual es bastante positivo porque ellos estaban en situación bastante angustiosa del punto de vista económico. Ahora el juicio sigue, nosotros tenemos el día 23 de diciembre el comparendo de conciliación. Respecto a la demanda en contra de la empresa que no le ha pagado a los trabajadores y también contra el municipio, nosotros esperamos que el municipio cumpla con su obligación, que se estableció en un momento que era que ellos se hacían cargo como parte de la subcontratación para garantizarle el pago a los trabajadores, porque todos sabemos que Hidalgo es un tipo sinvergüenza que dejó abandonados a los trabajadores, no les pagó, sin embargo tiene otra serie de empresas. Bueno, nosotros vamos a perseguir la responsabilidad de Hidalgo, pero también la responsabilidad del municipio; creemos que ellos además tienen que cumplir la palabra empeñada directamente del alcalde, porque yo participé en una reunión donde estuvo el alcalde, donde el alcalde se comprometió directamente a garantizarle a los trabajadores que se le iban a pagar todas sus remuneraciones y todo lo que se adeudaba, y eso es lo que esperamos", dijo Urquieta. – ¿Es decir hasta el día de hoy no ha pasado nada? – Hasta el día de hoy hemos estado tramitando el juicio y efectivamente nos ha costado porque Hidalgo, que es el deudor principal, escondió sus domicilios, hemos tenido dificultades para notificarlo y por tanto creemos que ahora con mayor razón existe la necesidad que el municipio asuma su responsabilidad desde el punto de vista solidario, no subsidario, solidario; lo que el municipio en este caso tiene para responder las obligaciones a los trabajadores. – ¿Cuál es la disposición del municipio en ese sentido? – La verdad es que el municipio tiene una visión distinta a la nuestra desde el punto de vista de lo que sería su responsabilidad. Desde ese punto de vista y es lo que va a tener que debatirse en el juicio, es por eso que hacemos un llamado a que el municipio asuma su responsabilidad, porque no hemos visto muy buena disponibilidad para asumir el total de la deuda que tienen los trabajadores, Reiteró que el día 23 de diciembre se van a realizar los comparendos de conciliación. Son dos demandas; despido de los dirigentes con fuero sindical y también por los demás trabajadores. Ambos comparendos se van a realizar a las 09:00 horas y el otro a las 10:00 horas en el Juzgado Laboral de San Felipe. La abogada espera que el hecho que sea en víspera de noche buena, predisponga al municipio de San Felipe, para que cumpla con su responsabilidad y los trabajadores puedan tener una buena pascua y un buen año nuevo en el cual se les pague todo lo que se les adeuda. Recalcó que la Inspección del Trabajo ya terminó su trabajo, agilizaron todo lo relacionado con tener luego la documentación que debían sacar.