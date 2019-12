ACTUALIDAD Investigan a comerciante como presunto autor de disparos que lesionaron grave a joven de 18 años en la cabeza

Intentarán conciliación en demanda de ex trabajadores contra ex empresa de parquímetros

Automovilista de 56 años de edad se estrella contra casa por esquivar a un perro

Unión San Felipe refuerza su staff técnico de cadetes con dos históricos jugadores

Entraron a robar a sede de Unión San Felipe y se llevaron camisetas del club

Bomberos y empresa concesionaria de parquímetros ‘fuman pipa de la paz’ Policial Investigan a comerciante como presunto autor de disparos que lesionaron grave a joven de 18 años en la cabeza Fiscal en terreno movilizó investigaciones logrando decomisar escopeta: Registros audiovisuales revelan que desde una ventana de la Distribuidora ‘El Sureño’ de avenida Chacabuco en San Felipe, aparentemente su propietario estaría efectuando disparos con una escopeta tras intento de saqueo. Con una orden judicial, la PDI incautó una escopeta y municiones desde el local comercial. Durante la noche de este viernes se produjo uno de los sucesos más álgidos desde que se inició el descontento social en San Felipe, luego que desde la Distribuidora ‘El Sureño’ ubicada en avenida Chacabuco, aparentemente su propietario habría efectuado disparos con una escopeta, hiriendo a un joven de 18 años de edad, quien sufrió lesiones graves en su cabeza. Los hechos se fueron conociendo tras la viralización de videos en diversos medios de prensa electrónicos y redes sociales como Twitter e Instagram de Diario El Trabajo, dando cuenta en pocos segundos que desde una ventana del segundo piso de dicha distribuidora, un desconocido disparaba hacia el bandejón central de la alameda el armamento de fuego para dispersar a un grupo mayoritario de manifestantes, quienes se encontraban en ese punto en las cercanías del club de tenis encendiendo barricadas, trascendiendo que se pretendían cometer saqueos e incendios específicamente a la distribuidora en cuestión. Tras conocerse además que existe un joven herido por perdigones en su cabeza, el fiscal del Ministerio Público de San Felipe, Andrés Gallardo Cerda, se constituyó junto a Carabineros para indagar sobre la gravedad de lo que acontecía en esos momentos y poder determinar quién fue la persona que realizó los disparos, y que apuntarían como presunto autor al dueño del local ‘El Sureño’. En entrevista exclusiva de Diario El Trabajo, el fiscal Andrés Gallardo Cerda detalló paso a paso las diligencias que debió efectuar en terreno, debiendo entrevistarse en horas de la noche y en el mismo local con el comerciante acusado. “Carabineros llama a este fiscal de turno porque había una persona lesionada con perdigones. Esa persona no quiso hacer denuncia y se fue del Hospital. Posteriormente llaman a Carabineros que desde el local ‘El Sureño’ había una persona disparando por una ventana hacia un sujeto que al parecer intentaba quemar el local y le lanzaban objetos contundentes, piedras, botellas, ese tipo de cosas”. Funcionarios de Carabineros, al llegar al sitio del suceso, confirmaron que a esas horas el local referido estaba cerrado y no había nadie disparando, instantes en que los funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros se entrevistaron con el comerciante aludido para certificar la gravedad de los hechos. FISCAL EN TERRENO “El propietario señala que él tenía una escopeta, que era de otra persona, pero no entrega mayores antecedentes de quién estaría efectuando los disparos. A la vez salió por redes sociales un video que muestra en una ventana a una persona al parecer efectuando disparos con una escopeta, pero no se ve la persona. En esas circunstancias yo me constituí en la botillería para preguntarle en carácter de imputado derechamente si iba a colaborar con la investigación, si iba a entregar la escopeta y si iba a permitir registrar el lugar para encontrarla”, relata el persecutor. COMERCIANTES EXALTADOS El fiscal señala que mientras se encontraba con el propietario del local, afirmó que un grupo mayoritario de comerciantes habrían llegado al lugar de los hechos para manifestar su descontento por el resultado de estas constantes movilizaciones, saqueos y daños al comercio, iniciándose una acalorada discusión a fin de evitar la detención del comerciante acusado de ocasionar los disparos con resultado de lesiones hacia el joven de 18 años, y que al parecer existirían otras dos personas lesionadas. “Cuando estaba dialogando con él (acusado), llegaron alrededor de 40 personas que aparentemente eran comerciantes, y ellos estaban exaltados por las circunstancias de las barricadas, que llevan más de un mes defendiendo sus locales de personas que intentan quemárselos. Y como estaban con rabia y pensando que se iban a llevar detenido al dueño del local, tuvimos que calmar la situación y salir con Carabineros del local, y ahí teníamos que tomar una decisión si entrabamos con una orden judicial para registrar el local. Aparte de esto en la esquina habían sujetos desconocidos que al parecer habían hecho barricadas y le gritaban a las personas que estaban afuera del local que querían quemarlo”. El representante del Ministerio Público de San Felipe añade que mientras intentaba obtener una declaración voluntaria de los hechos, se presentó su abogado particular, quien “cortó la declaración porque tiene derecho a declarar con o sin abogado”. A primeras horas de este sábado, el fiscal Gallardo se entrevistó con el juez de Garantía para requerirle una orden de entrada y registro sin consentimiento de moradores que estén dentro del lugar, en búsqueda de especies relacionadas sobre estos hechos, ordenándose sólo un allanamiento en dependencias del local comercial, descartando el ingreso de la policía en la vivienda del acusado. ESCOPETA Y MUNICIONES Posteriormente la Policía de Investigaciones de San Felipe se constituyó en el lugar, incautando la escopeta y cartuchos. “A la vez le instruí que fueran a buscar a la víctima porque no quería declarar quién le había disparado, cómo fueron las circunstancias en que recibió estos perdigones. Se ubicó a la víctima y se le tomó declaración, explicando las circunstancias del hecho”, señaló Gallardo. – ¿Qué dice el comerciante? – Primero que el imputado dice que sujetos le lanzaron piedras, objetos contundentes, que tenían intenciones de quemar su local. Hasta ahí llega, no dice que dispara la escopeta y reconoce que tiene una escopeta. – ¿Qué dice la víctima? – La versión de la víctima señala que él estaba bebiendo y que un sujeto sale de la ventana, al parecer ‘El Sureño’, y empieza a disparar a personas que estaban atacando su local. La víctima, viendo que se le termina el trago, cuando cruza a comprar a la botillería que estaba al lado de ‘El Sureño’, le llegan los perdigones en la cabeza. Después la víctima se va por sus medios al Hospital y como no lo atendieron rápido, se fue. Después volvió de nuevo, tiene lesiones graves, pero el médico le diagnosticó que los perdigones se le iban a salir en forma natural. Hasta este punto el fiscal Andrés Gallardo explicó que tras la incautación de la escopeta y municiones, no se llevó a efecto la detención del imputado debido a que expiró el periodo de flagrancia. Sin embargo, de acuerdo al curso de las investigaciones de este caso, podría elevarse eventualmente una orden de detención en su contra. “Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es pedir una orden de detención para controlarlo por tenencia de arma de fuego. Estamos investigando si fue el autor de los disparos que lesionaron a la víctima. Hasta el momento no llegamos a esa conclusión. Estoy esperando unas diligencias. Si voy a pedir una orden de detención, tiene que ser contundente de que él disparó (…) todavía no tengo esos antecedentes sólidos, hasta el momento la investigación va en buen pie”. Consultado al respecto de que si el comerciante alega una legítima defensa, el persecutor respondió que también se investiga esa línea de una legítima defensa, completa o incompleta, como también la otra teoría de que no hubo legítima defensa y que solamente tuvo la intención de lesionar a la víctima. “Hasta el momento esas son las dos líneas más grandes, la víctima está cooperando, pero el que debería cooperar es el imputado para explicar que tiene la teoría de la legítima defensa, pero esas son diligencias pendientes”. Pablo Salinas Saldías Intentarán conciliación en demanda de ex trabajadores contra ex empresa de parquímetros »