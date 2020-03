Investigan causas de incendio que destruyó por completo automóvil en la vía pública

ACTUALIDAD ¡Para no creerlo!: Valle del Aconcagua no cuenta con un médico legista

Bomberos de Putaendo: Totalmente destruido por el fuego resultó un automóvil estacionado en la vía pública en la comuna de Putaendo, fuego que se produjo en el mismo vehículo por causas que están siendo investigadas por el departamento técnico del Cuerpo de Bomberos de esa comuna. El móvil se encontraba estacionado en la Avenida Ejército Libertador de la población San Antonio de Putaendo, y el incendio se produjo faltando pocos minutos para las siete de la tarde de este sábado. Al lugar concurrió personal de Bomberos de Putaendo, donde el primer Comandante de Bomberos, Luis Sepúlveda, indicó que a la llegada del personal se encontraron con fuego en fase de libre combustión y con algunas explosiones que corresponderían al estallido de los parabrisas, donde además se debió controlar el inicio de un incendio de pastizales y el derrame de combustible, donde el oficial de Bomberos confirmó que los daños serían totales y que el departamento técnico realiza el trabajo investigativo para informar a la fiscalía la causa probable del incendio. «Durante las horas de la tarde del sábado tuvimos un llamado que nos daba como sector amagado en parte de Ejército Libertador con Eduardo Wegner, dando cuenta de un incendio vehicular en el habitáculo del conductor y pasajero, donde también se habían producido algunas detonaciones. La gente había indicado que eventualmente el vehículo estaba explotando, lo que pasa que de alguna u otra manera el vehículo presentó esta condición de altas temperaturas y los parabrisas, tanto delantero como trasero, más algún vidrio lateral, debido a la presión que se produjo en la misma combustión en fase latente, en un lugar de poca exposición de aire, generó que se produjera un fenómeno térmico en esta misma condición del vehículo, lo cual generó este incendio», dijo el comandante Luis Sepúlveda. Al lugar también llegó Carabineros, realizando las primeras diligencias para establecer cómo se produjo el incendio vehicular. Se baraja como hipótesis un desperfecto mecánico. Aunque no se descarta una posible intencionalidad en el incendio que provocó preocupación en los vecinos de la población San Antonio durante el sábado en la tarde. No hubo personas lesionadas.