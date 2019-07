ACTUALIDAD Investigan soborno con licencias de conducir en Depto. de Tránsito de Santa María

Concejo municipal Llay Llay aprobó de forma unánime Bases de licitación para parquímetros Crónica Investigan soborno con licencias de conducir en Depto. de Tránsito de Santa María Excesiva entrega a extranjeros que no son de la comuna: Fue el propio alcalde de Santa María, el profesor de Estado Claudio Zurita Ibarra, quien salió a informar a los medios de comunicación sobre la investigación que llevan adelante contra el Departamento de Tránsito de la municipalidad que encabeza por posibles sobornos, luego que desde el registro civil alertaran sobre la gran cantidad de licencias de conducir que se estaban entregando a extranjeros que no vivían en la comuna.

«El día lunes nos informan desde el Registro Civil que en Santa María se están entregando licencias de conducir a extranjeros, que el número no era normal porque había mucho extranjero que se les estaba entregando licencias. Inmediatamente en la tarde nos reunimos con Control y decidí instruir un sumario el martes en la mañana para investigar lo que estaba pasando, y tomamos la decisión al tiro con el fiscal que designamos de sacar dos funcionarios de sus puestos que estaban a cargo de licencias, de ver los exámenes, los sacamos de Finanzas. Entonces revisando el computador de una de las personas, nos encontramos que habían transferencias de platas entre ellos, es decir entre un funcionario y otro, lo cual me parece sospechoso, por lo tanto mientras yo vine al juramento a la bandera, avisé que iba a la PDI y una de las funcionarias me dice que quiere conversar conmigo a la una para contarme todo lo que está pasando, por lo tanto fui en la tarde a la PDI a hacer la denuncia correspondiente de que en el municipio de Santa María hay gente extranjera que está sacando licencia. Cumplen con todos los roles, pero estaban llegando en forma no muy normal, entonces se está ahí en un posible soborno, yo no puedo asegurarlo todavía porque no tengo las pruebas, pero yo interpuse ayer (miércoles) una denuncia en la PDI por entrega de licencias por posible soborno, por el hecho que hay plata de por medio para entregar estas licencias, porque repito, encontramos, yo no soy el experto, pero encontramos que se estaban pasando plata entre los funcionarios, eso es medio sospechoso, más lo que me dijo la funcionaria, que a ella le pedían ayuda, que ayudara a algunas personas y le pasaban un préstamo, algo le pasaban de plata y con eso hice la denuncia en la PDI y en estos momentos vengo de hacer el patrocinio. También está el sumario interno de nosotros, ya hay dos funcionarios fuera del departamento y la idea es ver todos los que están involucrados, nos vamos a dar un tiempo, vamos a revisar bien y ver qué efectivamente pasó», dijo Zurita.

Los dos funcionarios que fueron sacados del departamento de Tránsito están en otras funciones, pero lo más probable es que todos se vayan a sus casas con media jornada de sueldo para que los hechos se investiguen tranquilamente; «ver todos los antecedentes y tomar una decisión el fiscal, independiente de la parte administrativa lo hacemos en forma interna y lo otro entregamos todos los antecedentes a la justicia, si es que existe algún delito, algún dolo», señaló Zurita.

Las sumas de dinero que se pasaban entre los funcionarios alcanzaban a los cincuenta mil pesos, cien mil pesos en muy pocos días, algo que fue catalogado como extraño por el alcalde.

– ¿Cuánto dinero se pudo detectar?

– Nosotros vimos que en una semana a alguna persona le pasaron 250 mil pesos, en una semana, en tres depósitos, entonces eso me parece de mucho cuidado. Entregamos todos los antecedentes a la PDI, hicimos la denuncia correspondiente y ahora digamos esperamos que los tribunales hagan lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a entregar todo nuestro aporte y como yo hice la denuncia el día martes, el miércoles me llamaron a la PDI, nosotros tenemos incautados de mutuo propio todo lo que es la computación, tenemos todos reservados los computadores.

Zurita fue enfático en señalar que las personas que solicitaban las licencias cumplían con todas las normativas: «Según los antecedentes que tenemos, pero alguien los reclutaba para que vinieran a Santa María, porque no eran extranjeros de Santa María, son extranjeros que viven en San Felipe, Santiago, en otros lados, entonces está todo bien hecho… está todo bien hecho, simplemente ¿por qué vienen a Santa María a sacar licencia?… porque alguien le está facilitando la pega, los papeles están al día, tienen octavo básico, se conseguían, falsificaban el tema de la dirección y por eso nace la preocupación desde el Registro Civil y nos dice: ‘Alcalde -nos avisan- algo está pasando porque ha llegado mucho extranjero a sacar licencia en Santa María y no son de Santa María’.

«Ese es el tema, entonces por ese antecedente instruimos un sumario, cuando sacamos a la gente correspondiente, revisamos el computador y nos encontramos que hay una transferencia entre ellos por decir lo menos sospechosa. Yo digo no puedo acusar nada mientras la justicia, el sumario sigue en curso, pero yo como autoridad encuentro algo sospechoso, tengo la obligación de denunciar a los tribunales y lo que hice inmediatamente fui a la PDI y hoy existe una querella para que ellos investiguen para ver qué pasó, pero aquí me parece muy sospechoso que Santa María sea una de las comunas que tenga más licencias de extranjeros, entonces un tema no menor y lo plantee en la cuenta pública, subimos en ocho años una cantidad importante casi un 90% de licencias entre los años 2017 y 2018, llegó mucha gente más a Santa María a sacar licencia, entonces ya nosotros hemos estado investigando, claro si hay soborno, es como el crimen perfecto».

De todas maneras Claudio Zurita reconoció la importante cooperación de una funcionaria y otro funcionario que la noche de este miércoles también fue a conversar con él a entregar más detalles.

Soborno: Delito que comete un particular que le ofrece o consiente dar a un empleado público, un beneficio económico indebido para que éste ejecute un acto de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa un delito funcionario (artículo 250 del Código Penal).