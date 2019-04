Invitan a participar hoy desde las 18 horas en marcha en defensa del agua

En rechazo a los proyectos mineros en la zona de Putaendo:

Diferentes organizaciones sociales y medioambientales de Putaendo están invitando a participar de una marcha por la defensa del agua de los proyectos mineros, actividad que tendrá lugar hoy a contar de las 18:00 horas y partirá desde el Puente Encón.

Patricia Fuentes, vocera del movimiento, indicó a nuestro medio que esta marcha es de repudio por las personas que no viven acá y están tomando decisiones: «Están decidiendo cómo debemos vivir acá en el Valle de Aconcagua, qué grado de contaminación debemos tener, así es que mañana (hoy), estamos todos organizados, hay buses de acercamiento de los sectores rurales para llegar hasta el Puente Encón a las seis de la tarde y desde ese lugar marchar hacia San Felipe, terminando con un acto cultural que va a terminar en el bandejón de la avenida Yungay, hay artistas invitados», indicó Fuentes.

– Patricia, cuando ustedes hablan de las personas que no viven acá y están tomando decisiones, ¿se están dirigiendo a las autoridades que votaron 15 a 0 en la reunión del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), es contra ellos?

– Esta marcha sale como respuesta de rechazo a la decisión que se tomó en el SEA, una decisión donde no fuimos escuchados los organismos medioambientales ni la ciudadanía de Putaendo, ni la gente que participó de la comuna. Es una marcha en repudio, pero también es una marcha en defensa de nuestra madre tierra que se está celebrando esta semana a nivel nacional el día de la Tierra, y esta marcha también cae dentro de ese contexto.

– ¿Quiénes están organizando o quiénes participan de esta marcha?

– Mira la está organizando principalmente ‘Putaendo Resiste’ con apoyo de grandes organizaciones del Valle de Aconcagua, la Coordinadora Aconcagua, ya nos ha avisado gente de Panquehue, de Llay Llay, gente que está viviendo en carne propia la problemática cuando comience a escasear el agua, cuando es privilegiada la empresa antes que la ciudadanía, porque las empresas pueden seguir operando, tienen luz verde, tienen agua para trabajar y a la ciudadanía le empiezan a repartir en camiones aljibes el agua, ellos que saben, que ya lo están viviendo, vienen a apoyar; la Municipalidad de Putaendo también convoca, este miércoles tuvimos una reunión y también se sumó la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y otros actores más, agrupaciones indígenas; en realidad aquí está la gran mayoría del Valle de Aconcagua presente. Sabemos que esta marcha es muy importante, tenemos que informarle a la ciudadanía, la ciudadanía tiene que hacer esa pega, buscar información para entre todos juntos construir como queremos vivir en un futuro no muy lejano, entre todos debemos comenzar a darle el valor que tiene preservar nuestra madre tierra, nuestros recursos, porque están siendo explotados de manera indiscriminada por las empresas, y aquí el Estado lamentablemente les da manga ancha para que lo hagan, si la ciudadanía no se empodera no vamos a cambiar esto.

– ¿Para ustedes cuál sería el escenario ideal, qué les gustaría?

– A nosotros nos hubiera gustado que se pidiera un estudio de impacto ambiental donde se hubiesen escuchado todas las voces de Putaendo, a la gente donde se le entregara información clara por personas expertas, personas que no estuvieran involucradas en el tema, porque que salgan representantes de la minera diciendo que la minería es sustentable, que no contamina, mientras hay expertos, hay médicos que demuestran con bases, con datos que la cosa no es así; aquí hay lucro, hay gente que está lucrando con esto, que se está viendo beneficiada con esto y están prestándole ropa a estas empresas. Para nosotros el escenario ideal que ahora le hubieran pedido un estudio de impacto ambiental, se dice que en Chile los estándares son muy altos, pero en realidad permiten, tienen muchos resquicios donde las empresas le permiten hacer eso, y lo que pasó ese día fue una demostración de eso, aprobar una empresa que trabajó tantos años ilegalmente, destruyendo nuestro patrimonio, y ahora se les aprueba este blanqueamiento. Ahí queda demostrado que el Estado permite esto.

Enfatizó que toda esta actividad está autorizada y se han tomado todos los resguardos para que se lleve de buena manera.

Aprovecho de invitar a la comunidad, a todas las familias, a participar de esta marcha a contar de las 18:00 horas en Puente Encón.