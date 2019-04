Invitan para concurrir hoy a Valparaíso y participar en reunión del SEA

Agrupaciones ambientales contra Vizcachitas Holding:

El jueves en la mañana, en la Plaza Cívica de San Felipe, diferentes agrupaciones del medioambiente se reunieron con los medios de prensa para dar a conocer lo que está sucediendo en Putaendo, principalmente con lo que se viene con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero Vizcachita, aprovechando también de invitar a la comunidad a Valparaíso al SEA a reunión de seremis por este proyecto.

La vocera de los distintos movimientos, Patricia Fuentes, dijo que «hoy estamos aquí para comunicarle lo que está pasando en Putaendo, lo que se nos viene con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que ya está lista, que ya está en la plataforma, está citándose para una reunión el día lunes (hoy) a las tres y media de la tarde en Valparaíso, donde la directora regional del SEA llama a los Seremis y al Intendente a aprobar la vía de regularización de las plataformas de sondajes mineros que hizo la Minera Vizcachita Holding al interior de la Cordillera de Putaendo», señaló.

– Eso en palabras simples ¿qué significa?

– Eso en palabras simples es que la directora regional llama a aprobar y hacer un borrón y cuenta nueva a todo el daño ambiental que se ha hecho arriba en Putaendo.

– ¿Eso significa que la minera en Putaendo puede volver a operar?

– No, esto significa que todo el daño que hizo de aquí para atrás quedaría como en fojas cero, ahora la minera con un expediente limpio comienza a sacar los permisos hacer el estudio de impacto ambiental para comenzar a trabajar con sondajes en un futuro próximo, pero lo que nosotros no queremos es que se haga un borrón y cuenta nueva, no puede ser que todo el daño hecho en la cordillera donde las aguas fueron contaminadas, se avisó hubo todo un despliegue de prensa en ese momento quede en nada, no puede ser que se vulneren así la soberanía de Chile, la soberanía de un pueblo con la contaminación y aquí se haga vista gorda y empecemos de nuevo.

– ¿Ustedes piensan ir el lunes (hoy) alguna representación a Valparaíso, algún grupo de personas?

– Mira, nosotros hemos entregado cartas a todos los Seremi pidiéndole su rechazo a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), hemos entregado cartas al intendente, cartas que ninguna ha sido contestada todavía, porque hemos solicitado reunión y no hemos tenido respuesta de ninguna y el día lunes solicitamos la presencia de una representante de una agrupación de la APR de Guzmanes para que hable, para que a cada Seremi lo interpele y le pida, le exija que vote en contra, que rechace por observaciones lo que ellos mismos hicieron, porque ellos mismo presentaron observaciones a esta DIA, por cosas que la minera no pudo explicar, entonces nosotros estamos pidiendo hablar ese día para que interpele y tengamos un poco de voz en esa reunión, pero también a las 11:30 horas sale un bus desde la plaza de Putaendo para asistir todos los vecinos que quieran acompañarnos a manifestarnos afuera del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), cuando estas personas entren a esa reunión nos vean y se escuche la voz del pueblo de Putaendo que no fue escuchada, que nos negaron la participación ciudadana en esta DIA para ahí dar a entender que Putaendo no quiere mineras, Puteando no quiere contaminación en el valle, sabemos lo que significa, sabemos que el agua se nos contamina y se nos muere Putaendo y por ende también sufre mucho Aconcagua.

– ¿Por qué la representante de la APR de Guzmanes tendría que interpelarlos?

– Porque es una representante que sabe mucho del tema, sabe mucho lo que afecta al agua, aquí lo primordial es el agua, la APR es transversal, representa a todos y en consenso con todas las agrupaciones encontramos que ella podía ser una muy buena representante.

– ¿Qué significa DIA?

– Declaración de Impacto Ambiental, eso supuestamente se hace antes que la empresa quiera hacer un proyecto, una empresa tiene la idea de hacer un proyecto y presenta una DIA, donde dice todas los impactos que pueden haber, ahora esto se acogió sabiendo que la minera ya había trabajado, entonces aquí ya hay impactos, entonces eso es lo que el SEA no ha reconocido, aquí ya hay daños y ellos no miden eso, porque esto fue al revés, generalmente se hace y después se discute el proyecto, aquí se ejecutó el proyecto y ahora recién se está presentando la DIA para regularizar, esta empresa está hace muchos años trabajando al interior de la cordillera de Putaendo sin ningún permiso, y es más, en el 2016 fueron ordenados a paralización de faenas y ellos han seguido trabajando, han seguido construyendo, han seguido colocando otras instalaciones pasando la normativa y la ley por cualquier parte.