IPS pide la devolución de bono mal pagado a jubilada de 89 años

El consejero regional Rolando Juan Stevenson Velasco, está denunciando públicamente una situación que afecta a una mujer adulta mayor que actualmente está residiendo en la zona. Al respecto, el Core dijo que «se trata de una cobranza, un requerimiento que le ha hecho el IPS por un presunto mal pagado bono de invierno, entregado en el año 2016, esto es un documento que le llegó a ella en forma de rebote, porque incluso ella vive hace un año en San Felipe, cambió su domicilio, sin embargo le llegó con el domicilio de Santiago que tenía 30 años atrás, esta es una situación que puede prestar a un abuso institucional por parte del IPS, puesto que el hecho es que cuando pagan a sus jubilados la persona jubilada generalmente son personas de la tercera edad, por lo tanto no cuentan ni se percatan que le están pagando demás y aparecen ante el servicio como un pago injustificado que ha sido demandado por ellos, yo quiero hacer especial hincapié que esto se trata de bonos que entrega el Estado por el sólo ministerio de la ley a las personas que tienen ciertas edades y ciertas condiciones, y si el IPS se equivocó en esta situación es responsabilidad única y exclusiva del IPS, y no podrá demandarle a las personas a los jubilados que devuelvan cantidades en que el Estado está haciendo una especie de lucro con una situación así», indicó

Reitera que el reclamo lo hace en nombre de esta persona de nombre Raquel, quien en estos momentos se encuentra residiendo en un Eleam de nuestra ciudad y que justamente por su edad no estuvo en condiciones en este día de poder ella hacer pública frente a los medios su denuncia, «pero yo quiero dejar constancia que esta es una situación donde ya tengo un par de datos más de muchos jubilados les están empezando a descontar cosas anteriores y si esto se suma a la cantidad de jubilados que en hay en Chile y que se presume por cantidades mal pagadas el Estado se está apropiando indebidamente del dinero de las personas, personas de escasos recursos que tienen pensiones, en este caso no es una pensión mínima que tiene la señora Raquel, pero afecta sus fondos y ella recibió con total confianza lo que le pagaron no cuentan en la caja, reciben lo que le están pagando, esta es la situación que es bastante seria y que yo le he pedido a la señora Raquel que suscriba un reclamo que haremos al Ministro del Trabajo y Previsión Social, porque esto ante todo punto de vista es un abuso, finalmente si hubiesen pagado mal como ellos dicen que no fue a petición ni por un recurso de los afectados sino por un problema de tipo administrativo, el Estado y el IPS tendrán que asumir los costos respectivos ¿cómo le van a descontar 50.000 a 60.000 pesos que recibieron con un bono de invierno en el 2016?, ¿a las personas que tienen pensión prácticamente de miseria?», indicó Stevenson. Reiteró el Core que esta situación podría estar recién comenzando. La adulta mayor tiene 89 años de edad.