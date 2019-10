Joven asegura ser inocente tras ser detenido y acusado por millonario robo de pasas

Camilo Hernández entregó su versión a Diario El Trabajo:

Acusado sostiene que todo se habría tratado de un engaño luego que un extrabajador de la empresa afectada lo habría contratado para efectuar un flete. El afectado enfatiza que al percatarse del ilícito abandonó el lugar, siendo perseguido por los dueños de la exportadora que lo entregaron a Carabineros.

Insistiendo en su total inocencia, Camilo Andrés Hernández Cañete, de 26 años de edad, aseguró que todo se trató de un engaño luego de ser detenido por Carabineros como coautor de robo de pasas de exportación avaluadas en dos millones de pesos desde la empresa IAL Limitada, hecho ocurrido en el sector Lo Vicuña en Guzmanes en horas de la noche de este lunes.

El joven a través de una entrevista concedida a Diario El Trabajo, detalla que aquel día fue contratado para efectuar un flete y al momento de percatarse que se trataba de un robo, abandonó el lugar, siendo perseguido por los dueños de la empresa, hasta ser detenido y formalizado en tribunales.

Camilo explica que se inició un proceso judicial para aclarar lo sucedido y que le ha traído diversas complicaciones como su exposición y críticas en redes sociales, hasta llegar a perder su fuente laboral. El acusado insiste en su inocencia y asegura no haber tenido nada que ver con el robo de pasas.

– ¿Qué fue lo que sucedió ese día?

– A mí me contrataron para un flete, yo hice el flete, al momento que yo iba llegando al lugar me di cuenta que era algo ilícito y al venirme me di cuenta que me venía siguiendo un auto. El niño se dio a la fuga (la persona que lo venía acompañando). Al venirme me hicieron persecución, me venía siguiendo un auto y eran los dueños (de la empresa afectada) y yo paré para conversar con los dueños. Al conversar con ellos llamaron a Carabineros y yo me entregué junto a los dueños a Carabineros, allanaron la camioneta y resulta que no tenía nada, estaba limpia y después efectuaron todo el procedimiento, nunca estaba cargada (con pasas).

– ¿Quién fue la persona que lo contrató?

– Es un conocido, no sabría decirle cómo se llamaba, sé que trabajaba ahí. Me contrató para hacer un flete y yo no sabía a lo que iba; yo al darme cuenta me vine. Diez mil pesos me pagó y eso fue lo que declaré en Carabineros.

– ¿Ud. acompañó a esta persona hasta la empresa?

– Sí, al darme cuenta que estaba haciendo algo malo, algo ilícito, yo me vine al tiro y lo dejé botado. Cuando me siguieron los dueños, yo mismo me paré para decirles que me habían pagado por un flete.

– ¿Cómo se dio cuenta que todo se trataba de un ilícito?

– Porque entramos a un calle oscura y el niño se bajó y me dijo que iba a buscar unos sacos. Al momento de llegar habían personas que le gritaban: ‘te cachamos, te cachamos’ y ahí me di cuenta que era ilícito y yo me vine y él se dio a la fuga porque no lo vi más.

– ¿Qué le dijo usted a los dueños de la empresa?

– Que había sido contratado para hacer un flete y que no tenía idea a lo que iba. Lo que me pagaron me lo decomisaron los Carabineros.

– ¿Usted fue formalizado en Tribunales?

– Sí, estuve detenido toda la noche en el calabozo. Al día siguiente fui formalizado como coautor de robo frustrado.

– ¿Con qué cautelares quedó?

– Con firma mensual, orden de alejamiento a la empresa, arraigo nacional y 60 días de investigación.

– ¿Usted tiene antecedentes policiales?

– Nada, estoy limpio.

– ¿Qué complicaciones le ha traído todo esto?

– Perdí mi trabajo porque salió en redes sociales, me dejaron mal mi imagen. Al ver las redes sociales me despidieron.

Pablo Salinas Saldías