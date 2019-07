ACTUALIDAD Por daños y secuestro dejan en prisión preventiva a ex dirigente sindical

Vivió los últimos 27 años de su vida postrado en cama o sentado en una silla de ruedas Policial Joven de 22 años encontrado sin vida al interior de su vivienda en Villa El Canelo PDI descartó la intervención de terceras personas: Lamentable hecho quedó al descubierto por su madre en horas de la tarde de este lunes. El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Legal de San Felipe tras las pericias policiales. Un joven de 22 años de edad identificado como Henry Figueroa P. fue hallado muerto al interior de su domicilio ubicado en la Villa El Canelo de San Felipe, confirmándose por parte de la Policía de Investigaciones, un suicidio por ahorcamiento.

El hecho habría quedado al descubierto en horas de la tarde de ayer lunes, en circunstancias en que el joven, en un momento que habría quedado a solas en su domicilio, habría decidido terminar con su vida dentro de su dormitorio.

Momentos más tarde, la triste escena fue descubierta por su madre, quien solicitó la presencia de los organismos de emergencia ante el fatal suceso, confirmándose en el lugar el fallecimiento del muchacho.

Al respecto el Fiscal de turno dispuso de las pericias de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes, quienes tras una revisión externa al cuerpo del fallecido descartaron la intervención de terceros en el hecho.

Así lo informó a Diario El Trabajo, el Comisario Marcelo Lazen: «Este hecho fue descubierto por su madre al interior de su domicilio, en el dormitorio, estaba suspendido a través de un vínculo, sin vida. La motivación habría sido respecto a problemas que habría tenido con su pareja, que no dejaba ver a su hijo de tres años. Se descartaría la intervención de terceras personas en el hecho».

El oficial policial añadió que el cuerpo del fallecido fue levantado por personal del Servicio Médico Legal para la correspondiente autopsia de rigor.

Pablo Salinas Saldías