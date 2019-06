ACTUALIDAD Joven de 28 años resultó herido a bala en confuso incidente tras partido de fútbol amateur

Jóvenes rurales de San Felipe y Los Andes forman primera Mesa de Coordinación Policial Joven de 28 años resultó herido a bala en confuso incidente tras partido de fútbol amateur No descartan ajusta de cuentas: Víctima y familiares no aportaron más antecedentes sobre la identidad del atacante a Carabineros, descubriéndose que el afectado mantenía una orden de detención pendiente emitida por el Tribunal de San Felipe. En un confuso incidente, un joven de 28 años de edad resultó con una herida a bala en su pierna derecha tras un partido de fútbol amateur que se desarrollaba en una cancha en el sector rural El Roble de la comuna de Llay Llay.

El hecho se originó alrededor de las 17:30 horas de este domingo, cuando la víctima resultó herida con el arma de fuego disparada por un sujeto del cual se desconoce su identidad, con que habría sostenido previamente una discusión presuntamente por rencillas anteriores.

El capitán de Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay afirmó a Diario El Trabajo que el incidente se habría producido al término del partido de fútbol que se desarrolló en dicho lugar, y que la víctima de iniciales F.A.C.S., fue trasladada hasta un centro asistencial por sus familiares, sin entregar mayores antecedentes de lo ocurrido y de la identidad del atacante.

«La víctima recibió un impacto balístico en el pie derecho, los familiares lo trasladaron hasta el Hospital de Llay Llay, resultando con una lesión leve. La víctima no quiso aportar ningún antecedente a los funcionarios policiales, presumiblemente sería por rencillas anteriores entre ellos».

El oficial policial añadió que debido a este incidente se descubrió que el joven víctima de este suceso, mantenía una orden de detención pendiente por el delito de daños, emanada del Juzgado de Garantía de San Felipe, siendo conducido posteriormente hasta ese tribunal por esta causa vigente.

Asimismo Carabineros remitió de oficio los antecedentes del incidente ocurrido la tarde de este domingo, ante la Fiscalía de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías