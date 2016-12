Joven músico sanfelipeño ‘Jano’ Rojas anuncia su lanzamiento como solista

Alejandro ‘Jano’ Rojas, es un cantante sanfelipeño de 28 años, quien hoy martes se presenta oficialmente en Diario El Trabajo como solista. Este artista aconcagüino nació el jueves 1º de diciembre de 1988; es el mayor de tres hermanos; cursó sus estudios básicos en la Escuela Bien Pastor y la Media en el Liceo Politécnico.

– ¿A qué edad empezaste a incursionar en la animación artística?

– A mis trece años inicié como animador de un grupo juvenil de amigos, yo animaba los eventos musicales de mi población, a ellos les gustaba mi estilo y a mí también la experiencia.

– ¿Cómo fuiste evolucionando artísticamente?

– Bueno, así fui incursionando y ya de adolescente me integré en la animación de grupos musicales más grandes, como Chicos de oro y Alianza Tropical, de hecho canté con esta banda también.

– ¿Realizaste clases y talleres para profesionalizarte?

– Sí. realicé clases durante un año con ‘Lucho’ Jara, mientras que cantaba en los Pub del valle, luego me integré de lleno en la Banda American Sound, de Santiago, ya en esa plataforma empezaron a llegar invitaciones a matinales de TV, y luego al Reality Amor a prueba, de Mega en 2015.

– ¿En qué estás ahora, qué planes tienes para 2017?

– Actualmente estoy en Aconcagua, no seguí en Mega, pues no llegamos a los acuerdos económicos deseados y preferí hacer carrera como solista, la que oficialmente inicia ahora en 2017. Estoy incursionando con un estilo propio, se llama Kumbia Yey, ya está sonando en emisoras como Caramelo, Candela, Azúcar y Carnaval, entre otras, además ya he producido dos promocionales (Kumbia Yey y Mi canción), me ha ido bien con ellos.

Nace entonces el ritmo Kumbia Yey; lo impone un sanfelipeño y de seguro que esta cumbia urbana a ritmo de reggaeton hará de las suyas en las radios y escenarios nacionales.

Roberto González Short