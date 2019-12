ACTUALIDAD Carabineros tiene registrados más de 20 vehículos usados en saqueos y barricadas

A seis años condenan a delincuentes que ingresaron a robar a minimarket en Santa María

Con dos caídas en línea el Prat cerró fase regular para el olvido en la LNB Comunidad Joven pareja necesita 3 millones de pesos para comprar máquina para la Apnea Luchan por salvar a su hijo Matías: Una campaña para reunir tres millones de pesos está realizando una joven pareja, padres de los gemelos Roberto y Matías, el último de los cuales se encuentra actualmente internado en la UCI pediátrica por problemas de salud. Para lo anterior están realizando una rifa que tiene un valor de 500 pesos el número. También este día sábado 7 de diciembre van a realizar una completada. Todo para reunir el dinero y poder comprar la máquina para Matías, algo que no es nuevo en nuestro país, donde familias deben costear carísimos tratamientos por medio de bingos, lotas, completadas, rifas, etc. El padre de Matías, Juan Vera, explicó que los niños nacieron en forma prematura. Entregando un poco de contexto de toda la situación que le ha tocado vivir, señala que el embarazo fue complicado: “De la semana 21 que se vio en este caso que Mateo podía tener un poco de complicación, por lo pequeñito que era, a parte que era una embarazo múltiple. Lamentablemente los niños cierran en la semana 30, no alcanzando a ser sietemesinos y quedaron internados casi 60 días en la unidad de neonatología del Hospital San Camilo de San Felipe. Un 7 se portaron en el hospital, fue un proceso bastante largo, duro obviamente, no poder tener a tus hijos contigo apenas los dieran de alta. Y lamentablemente a las dos semanas de estar de alta, los niños se fueron con oxígeno porque padecen de displasia. Mateo comenzó a presentar apneas, una primera complicación que fue aproximadamente hace unas tres semanas, tres lunes atrás estuvo en urgencia en el hospital, hospitalizado, y lo dieron de alta al día siguiente, pero ya el lunes siguiente nuevamente presentó esta problemática y de ahí cayó internado. Va a enterar prácticamente dos semanas en la UCI pediátrica. Producto de lo mismo nosotros como familia, Karime, su mamá, claramente con su hermano Felipe que lo extraña en demasía, nos vimos obligados a acudir a la solidaridad de la gente, realizando estas actividades; la completada el día 07 y una rifa que se va a lanzar el día 21. La idea de esto es poder reunir los fondos para tener la implementación para que pueda Mateo estar con nosotros en forma un poco más regular. ¿A qué me refiero?, que con esta implementación vamos a detectar cuando Mateo sufra quizás una apnea nuevamente, poder estar más alerta, prestarle mayor atención, tener un registro de su rimo cardíaco, frecuencia respiratoria, etc. Es una máquina en este caso muy completa, producto de lo mismo es el valor tan elevado que tiene, y la verdad que como familia no nos queda otra que dar las gracias porque ha tenido una difusión tremenda, un apoyo por parte de la gente impresionante, y no sólo en lo económico, sino nos han ofrecido si tenemos que recibir una donación de sangre, palabras, ayuda sicológica a grupos de familia que tuvieron embarazo múltiple, de todo de personas que no conocíamos, que no conocemos y nos han querido aportar con un granito de arena”, indicó. – ¿Cómo funciona en la práctica la máquina, lo dejan conectado a tu hijo? – Esto va a ser igual que un cinturón, pero en realidad no va a estar a la altura de la cintura sino a nivel de tórax. Entonces con eso pueden medir la frecuencia cardíaca, lo que es la parte respiratoria, tener la claridad de por ejemplo si bajó la frecuencia cardíaca, bajó la frecuencia respiratoria, tener todas las señales de alerta en caso de…, además como es un embarazo múltiple, son gemelos. El padre de Mateo dio a conocer su cuenta RUT en caso que alguien pueda cooperar económicamente. 17.971.716-6, también entregó su celular, el +56 9 8252 0400, para las personas que deseen comprar completos el día 07 de diciembre. Aprovechó para agradecer al servicio de Neonatología del Hospital San Camilo, por todo el servicio entregado. Recuerden que la máquina tiene un valor de tres millones de pesos. La Apnea es la suspensión transitoria de la respiración, lo que suele derivar en la muerte del paciente, razón por la cual la máquina que desean comprar les permite monitorear las palpitaciones y respiración de su hijo. A los 55 años de edad muere conocido exdirigente y vecino de Villa Cordillera » Carabineros tiene registrados más de 20 vehículos usados en saqueos y barricadas