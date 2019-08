Joven que sufrió amputación de sus piernas lucha por volver a caminar

Con ayuda de costosas prótesis podría retornar al fútbol:

Hace unas semanas inició terapias en el Centro de Rehabilitación de la Teletón de Santiago para empezar a desplazarse con la ayuda de unas prótesis. Después de haberse debatido entre la vida y la muerte, el muchacho de 19 años concedió una entrevista exclusiva a Diario El Trabajo.

Un ejemplo de superación y lucha contra las adversidades de la vida es la que nos entrega el joven Santiago Nicolás Poblete Arredondo, de 19 años de edad, nacido en Colina y criado en el sector El Arrayán de Catemu, tras haber perdido gran parte de sus dos extremidades inferiores en un violento accidente ocurrido el 3 de marzo de este año.

Aquel día Santiago vio cómo el destino le tenía preparado un desafortunado diagnóstico, perder sus piernas y arruinar su sueño de ser futbolista, una carrera que inició desde los 9 años ingresando como cadete a Unión San Felipe, para ya el año 2017 formar parte de San Luis de Quillota.

El violento accidente ocurrió cuando el muchacho reparaba el vehículo que conducía, el cual sufrió un desperfecto mecánico, estacionándose en la berma en el kilómetro 50 de la ruta 60 CH en Catemu. Desafortunadamente un automovilista que circulaba a gran velocidad por la carretera, atropelló al muchacho dejándolo con diversas lesiones y fracturas graves.

Los diagnósticos médicos eran desfavorables y Santiago se debatía entre la vida y la muerte, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones en el Hospital Clínico La Católica en Santiago, hasta estabilizarlo y lograr una evolución favorable en su estado de salud. Sin embargo el muchacho perdió parte de sus dos piernas, lo que significó iniciar una preparación física y mental para volver a enfrentar la vida tras esta doble amputación.

A casi cinco meses del accidente, Santiago Poblete concede por primera vez una entrevista en exclusiva a Diario El Trabajo para expresar que tras el grave suceso, se proyecta con mucho ímpetu en volver a caminar gracias a las terapias que ya comenzó en la Teletón, mentalizándose que en un futuro cercano volverá a ser el futbolista profesional que tanto anhelaba y que podría conseguir con la implementación de unas prótesis de un elevado costo económico y que están muy por debajo del presupuesto familiar.

– ¿Cómo ha podido sobrellevar todo este proceso?

– Bien, he estado tranquilo porque puedo volver a jugar a la pelota con unas prótesis que están adecuadas para jugar, así que estoy más tranquilo porque sé que voy a volver a caminar y voy a poder hacer mi vida normal, voy a poder jugar a la pelota, poder correr, caminar que es lo más importante.

– ¿En estos momentos está iniciando una terapia en la Teletón?

– Sí, estoy en la Teletón desde hace un par de semanas. Estamos probando un ensamble que va en la pierna y ya para este 21 si es que se me puede achicar el muñón o agrandar, para tomar el molde definitivo. Tenía que esperar un mes y medio para que llegara la prótesis completa, me falta como dos o tres semanas más y ya tendría las prótesis para aprender a caminar.

– ¿Recuerda algo el día del accidente?

– Estaba arreglando el vehículo, abrí el capó, cerré la puerta, ya después no me acuerdo. No sabemos quién fue, ni nombre. Tampoco se ha acercado alguien como para pedir disculpas.

– ¿Ha sido fundamental el apoyo de sus padres y familia?

– Estoy agradecido, porque han estado mis padres, mi familia, han estado en todo momento, también de mi polola que ha estado en los momentos difíciles, mis tíos. Estoy agradecido de todos en general.

– ¿Todo esto ha sido como un renacer?

– Estoy tranquilo, porque voy a trabajar y volver a estudiar. Voy a tratar de entrar a Anglo American si es que tengo la oportunidad de poder entrar a través del Liceo Industrial, y tengo pensado estudiar por todos los años que fui cadete en Unión San Felipe en la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), pero todavía tengo que ver porque las prótesis que necesito son muy caras, las definitivas, así para estar para toda mi vida. La Teletón me va a dar unas para empezar a caminar y las definitivas que necesito yo, son muy carísimas.

– ¿Cómo te proyectas para el futuro?

– Por el tiempo de cadete en el fútbol tengo posibilidad para estudiar para Director Técnico, también el atletismo, me gustaría volver a correr. Trabajar aparte para poder juntar más dinero para poder comprar prótesis de policarbonato, aparte hay que hacerle mantención (…) Prefiero de mi parte poder cambiar las prótesis por unas que me puedan ayudar a caminar normal y mejorar la calidad de vida. La Teletón no fabrica prótesis caras porque hay muchos niños que ayudar, pero estoy agradecido de que voy a volver a caminar de nuevo con esas prótesis, agradecido de todos los profesionales que están, los doctores, psiquiatras, kinesiólogos, fisiatras.

Santiago concluye esta entrevista destacando que «por algo me dejaron vivo, Dios y los doctores, tengo que hacer algo en esta vida y hay que luchar todavía para ser feliz más que nada».

Pablo Salinas Saldías