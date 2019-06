Jóvenes denuncian que OTEC UPLA los abandonó y no han recibido Licencia SEC

ACTUALIDAD Denuncian presunta violación a un escolar en Liceo República Argentina

Sin ella no pueden trabajar: Los jóvenes Jorge Roberto Maldonado Jiménez y Francisco Díaz pensaron que entrando a un curso de capacitación del Sence sus vidas podrían cambiar y de esa manera emprender algo propio que les diera el sustento de sus vidas. Lo hicieron y para ello ingresaron a un curso de instalador eléctrico clase SEC que entregaba la OTEC de la Fundación UPLA en Los Andes. Sin embargo nunca pensaron que todo se transformaría en una pesadilla, porque pese a llevar a cabo el curso, nunca tuvieron clases prácticas, además les pareció raro que debieran firmar varias veces las hojas de rendición de cuentas del dinero para los pasajes. En fin, hasta el momento no tienen el carné de la SEC que los acredita como instaladores certificados SEC.

«Nos encontramos atados de manos y con una impotencia enrome por la sencilla razón que la OTEC UPLA en Los Andes, que nos capacitó en la Iglesia de Los Pasionistas, no cumplió con lo pactado que es un certificación SEC clase D, y hasta el día de hoy, vamos a cumplir quince meses, y no tenemos certificación para poder ejercerla y tener una fuente de ingreso y un trabajo estable», señala Jorge Maldonado.

– ¿Cómo parte todo esto?

– La razón es que el año pasado partió esta capacitación, el 18 de marzo, el curso tenía que terminar el 13 de octubre y nos citan para el día 30 de octubre del mismo mes para realizar la prueba de evaluación. Al momento de dar la prueba… suspenden la prueba porque no estaban los dineros para realizar la prueba, ante la SEC hay que pagar 370 mil pesos, tengo entendido, para poder simplemente ser evaluado; en el momento in situ la íbamos a dar y el evaluador en esa instancia dice: ‘¡No!, se suspende la prueba porque no están los dineros depositados’. ¿Qué pasó?, todos quedamos en el aire… todos quedamos botados, no tuvimos información directa del organismo capacitador, Sence, nosotros nos acercamos a sus delegados y fiscalizadores que tenían en Los Andes, pero no hicieron caso de nuestras demandas.

– Jorge, esto parte cuando ustedes postulan y quedan en un curso de capacitación.

– Exacto, esa capacitación parte el día 18 de marzo, ahí partió el curso de capacitación Instaladores eléctricos clase SEC ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, queda certificado para realizar instalaciones domiciliarias, industriales hasta una capacidad de 10Kw.

– ¿Qué va pasando en medio del curso entre ustedes, ingresan, van notando cosas raras de repente, le dan dinero para la locomoción?, cuéntanos de eso.

– Dentro de las bases que nos da el Sence, nos daba la opción de darnos tres mil pesos diarios para tener para locomoción y para alimentación, y la duración de las capacitaciones eran diarias, desde las 08:00 hasta las seis de la tarde habitualmente. Esos dineros se cancelaban los días viernes de cada semana, nos depositaban a través de la cuenta RUT, pero vimos en varias ocasiones falencias del organismo evaluador, porque nos hacían firman una, dos, tres veces las mismas hojas de las planillas de asistencia. Nosotros vimos que esto olía a estafa… olía a estafa derechamente y lo hicimos ver al fiscalizador que era Álvaro Reyes, que era la persona encargada del Sence y fiscalizar a los funcionarios de Sence y a la OTEC, pero no hizo nada; ahora está desvinculado, hay otra persona, pero dentro de los organismos Sence y la OTEC se tiran la pelota entre sí de la asistencia y nosotros estamos a la deriva, no tan sólo nosotros, cinco que cuando nosotros estábamos realizando la capacitación quedaron en iguales condiciones que nosotros, estamos hablando de un número global de cien personas.

– En el caso de ustedes, ¿cuántos partieron?

– En el curso éramos 20 y terminamos 10 por la falencia de la OTEC, la inoperancia y la falta de materiales.

– ¿Hicieron práctica?

– Nada… nada.

– O sea, ¿pura teoría?

– Solamente teoría y una práctica sencilla, pero el taller, pero no es una práctica que la consiga la OTEC o nos manda a hacer una capacitación en una empresa, sino que uno posteriormente se las rasca sólo como se dice.

– Redondeando, hasta el momento ustedes no tienen su certificado de acreditación de la SEC, por lo tanto no pueden trabajar.

– Nada, no podemos realizar, como persona, como profesional no podemos optar a un trabajo o crear una microempresa que esa era mi meta.

– ¿Por falta de esta certificación?

– Obviamente, ahora para todo trabajo están pidiendo certificación clase SEC en todo tipo de trabajos eléctricos.

– Jorge, ¿qué le han dicho de la Fundación, OTEC?

– Nada hasta el momento, que sigamos en espera… en espera y en espera, inclusive tuvimos una reunión con este caballero Alejandro Villarroel, que es el director del Sence, y nos hizo ver en una instancia que éramos prioridad a nivel nacional, tenemos un video donde dice que somos prioridad nacional y que tenemos que salir adelante con este curso y terminar lo antes posible, pero resulta que no han hecho nada, incluso estuvo un mes de vacaciones.

Comenta que en el caso personal de él, le tenían «guardado» un puesto en una empresa y lamentablemente no ha podido acceder, y ahora siente que perdió esa opción de trabajo.

El caso de Francisco Díaz nos cuenta que él ingresó al curso vía internet: «El programa se llamaba Más Capaz Capacitaciones y yo postulé como discapacitado porque tengo un grado de discapacidad, ¿para qué?, para poder buscar trabajo independiente. Yo siempre lo pensé con la capacidad de trabajar independiente por mi discapacidad no puedo trabajar apatronado, y hasta el día de hoy sigo esperando, nosotros con Jorge somos los que más hemos insistido de todo este enredo, al final hemos ido a hablar con las autoridades y nadie nos da una respuesta», señaló.

Comenta en buen chileno que se «encalilló» en un curso de capacitación en mantención de equipos fotovoltaicos; «instalación de paneles solares pensando que iba a tener la licencia SEC, y sin esa licencia SEC yo no puedo instalar paneles fotovoltaico porque tienen que ser instalaciones certificadas. Pagué 370 mil pesos por el curso en Global Capacitaciones, en Santiago, imagínense estuve yendo todos los sábados durante tres meses pensando en trabajar independiente y todavía estoy esperando la certificación SEC», señaló.

– ¿Dónde deben realizar esa certificación SEC?

– La OTEC nos debe entregar un certificado, con ese certificado tenemos que ir a la Superintendencia a validar el conocimiento para que nos den nuestro carné de instaladores clase D.

Agrega más adelante que los demás afectados por esta situación han desistido.

Por su parte el Consejero Regional Rolando Stevenson Velasco dijo que se reunió con los afectados, manifestando que contactará a las autoridades de la UPLA para que se cumplan los términos de «estos cursos financiados por Sence y dictados por la Fundación UPLA; no es posible que luego de pasar examen de conocimiento, más de 20 alumnos no puedan acceder a la certificación SEC, único instrumento que les permite trabajar profesionalmente», señaló Stevenson.

