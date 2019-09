Jubilados piden que pensiones se las paguen en forma diferida y por orden alfabético

Para terminar con reiteradas aglomeraciones:

El día 16 de septiembre se produjo una gran aglomeración de personas en las cajas de Servipag, especialmente en el supermercado que está ubicado en la Avenida Yungay. Principalmente adultos mayores fueron los que reclamaron por la larga espera para recibir sus pensiones, que algunos califican como «miserables».

Debido a lo anterior, el conocido dirigente Pedro Bandes pidió que las autoridades hablen con las cajas para que éstas paguen tomando en cuenta el abecedario y de esa manera terminar con las esperas y enormes filas.

«Bueno, lo principal es que resulta que las cajas que pagan a los pensionados durante todos los meses, invierno, verano, sea como se sea, yo no sé para qué juntan tanta gente en una sola fecha, cuando si a nosotros se nos pagara por la letra que le corresponde, no se formarían esos tacos, tendríamos todo el mes para recibir todo el abecedario, todos tenemos letras, todos tenemos nombres, todas esas cosas, pero necesitamos que las autoridades se pongan la mano en el corazón; a pesar que recibimos una miserable pensión, tenemos que tener ese problema y muchas veces no alcanzamos a llegar porque resulta que los viejitos, usted sabe, ahora quieren inventar esas situaciones nuevas, la tecnología para todos es importante, pero no todos podemos calzar en la tecnología, la tecnología es para algunas cosas, para la juventud, para todas esas cosas», dice Bandes.

– Este comentario obedece a que hay ideas que se les deposite en una cuenta RUT, por ejemplo.

– Claro, pero resulta que todos los viejos no tenemos la agilidad o revisar si llegó su platita en la cuenta RUT, porque no tienen computador o no tienen celular que les marquen, es una joda estas cosas; a veces estas cosas son importantes, son necesarias, pero para los viejitos no po’, que muchos viejitos son del campo y es ‘repoco’ lo que le pegan a la situación, e incluso a veces solamente saben contestar los teléfonos, ni para llamar, entonces en esta situación, si las autoridades tomaran cartas en el asunto, les propusieran a las cajas que le paguen a los pensionados, que les paguen por sus letras, por ejemplo, a mí me corresponderían los primeros días, después le corresponde a la A, la B y así, y eso mejoraría un montón y no estaríamos padeciendo esa situación que todos los meses tenemos que estar ahí, que llegan a las cinco, seis de la mañana los viejitos y resulta que tienen que esperar hasta las doce para que les paguen. Entonces no puede ser, fuera que las pensiones son miserables sufrimos ese drama, porque ese drama no puede ser si las cosas se arreglaran como corresponde estaríamos todos contentos.

Cabe señalar que en San Felipe los pensionados se pueden pagar en distintos lugares, como en Santo Domingo, calle Merced, Avenida Yungay, entre otros.