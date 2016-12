Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Programa municipal ‘Verano Entretenido’ expandió cobertura a sectores rurales Crónica Juntan firmas para demandar al Estado por mal manejo de fondos de pensiones Trabajadores del cobre iniciaron campaña que también se hará extensiva a las AFP por las pérdidas generadas al patrimonio de los cotizantes. LOS ANDES.- La segunda quincena de Marzo espera ser presentada una demanda en contra del Estado de Chile y las AFP por el mal manejo de los fondos de pensiones de los trabajadores y la imposibilidad que tienen éstos de elegir libremente el sistema. Para llevar adelante esta demanda, los sindicatos de trabajadores de Codelco y de empresas contratistas iniciaron una campaña de recolección de firmas para apoyar esta acción judicial, la cual también esperan que sea apoyada por trabajadores de otros sectores. Al respecto, el Presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIIL) de Codelco Andina, Juan Olguín, reiteró que esta demanda apunta a la vulneración de los derechos constitucionales de que han sido víctimas los trabajadores chilenos al ser obligados a cotizar en un sistema previsional que no garantiza jubilaciones dignas y sólo genera ganancias para las AFP. Recordó que a diferencia de lo que ocurre con la salud, donde existe Fonasa y las Isapres, en el caso de las AFP hay un solo sistema único donde el trabajador no tiene donde elegir y se ve obligado a estar en él. Por ello la demanda apunta a que el Estado y las AFP se hagan cargo de los perjuicios causados a los trabajadores y al mismo tiempo se logre una profunda reforma al sistema previsional chileno, que en el peor de los casos permita crear una AFP de carácter estatal. En este contexto es que decidieron iniciar esta campaña de recolección de firmas con los trabajadores de Codelco y Contratistas, para luego hacerla extensiva a toda la comunidad. El dirigente sindical dijo que si bien nuestro país forma parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), este organismo ha cuestionado el sistema previsional chileno, «por lo que no sólo en este tema debemos parecernos a los países desarrollados, sino que serlo como tales». Añadió también que el sistema de AFP vulnera los derechos consagrados en la Constitución en cuanto a la libertad de elegir el sistema previsional, ya que no hay otra alternativa. Olguín apuntó a que con esta demanda se logren los cambios que requiere el sistema previsional, que hasta ahora sólo ha traído beneficios para las AFP. Masiva asistencia a primer Taller de Participación Ciudadana en Santa María » Municipio asignó diseños de ingeniería a proyectos emblemáticos de la comuna