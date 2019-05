Justicia falla a favor de menor y obliga a Fonasa a financiar fármaco de $500 millones

Corte de Apelaciones de Valparaíso:

La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor del recurso de protección presentado por la familia del menor de 12 años, Leonel Irarrázabal Prado, quien padece de una enfermedad llamada Atrofia Muscular Espinal 2, obligando al Fondo Nacional de la Salud (Fonasa) a costear el medicamento que cuesta nada menos que 500 millones de pesos.

El fallo de la Corte de Apelaciones, en su parte medular, señala: «En consecuencia le corresponde al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el costo del financiamiento que se debe proporcionar al niño, en base al medicamento Nusinersen Spinraza, a través del establecimiento de la red asistencial de cada Servicio de Salud, financiamiento que en este caso deberá ser total, atendiendo el alto valor del medicamento y las precarias condiciones del paciente».

Al respecto la madre de Leo, Alejandra Prado, dijo que como familia estaban felices al enterarse de esta noticia: «Quiero decir que ya hay casos que han ganado, e incluso con la Corte Suprema, que están recibiendo los tratamientos que es favorable, que esto cura la enfermedad y que revierte algún avance que pueda haber tenido, mejora la postura en algunos casos de los niños, se pueden sentar solos e incluso han llegado a desconectarle el ventilador que algunos niños necesitan usar todo el día en forma permanente, por eso como familia estamos felices, el día lunes fue incorporado a nuestra casa la máquina de ventilación, mi hijo ya anoche durmió feliz con el BIPAP, así es que estamos muy agradecidos y damos las gracias a quienes corresponde, estamos felices por todos», señaló Alejandra.

La madre recordó que la Corte de Apelaciones acoge su recurso con fecha 06 de mayo de 2019, donde obligan a Fonasa a hacerse cargo del costo total, más la mantención en el tiempo.

Al respecto la abogada Marcia Marchant Farías dijo que este fallo es histórico porque se interpuso en el mes de abril y ya ahora, en estos días, en cuanto se puso en tabla, se alegó obteniendo el resultado ya conocido: «Se alegó porque respecto a los recurrentes en este caso era el Servicio de Salud y el Hospital San Camilo de San Felipe y Fonasa, en este caso solamente concurrió Fonasa, los otros dos no concurrieron a los alegatos, no obstante haber informado y dado respuesta al recurso, solamente comparecimos las abogadas; por una parte Fonasa y yo en este caso por parte de Leonel. Nosotros de verdad estamos felices porque es algo muy importante, este es un fallo histórico para la región de Valparaíso, hay que tener presente eso, porque respecto a este medicamento que es considerado el medicamento más caro del mundo y que en este caso viene a tratar, a curar la enfermedad atrofia muscular, claramente es un fallo que viene en señalar claramente de manera precisa y en ordenar a quien corresponde efectivamente el financiamiento del medicamento, y no solamente el medicamento de la primera dosis o de un año o dos, no, es con tratamiento con todo», indicó.

Sobre plazos, la abogada indicó que hay cinco días de plazo para que la parte contraria, en este caso Fonasa, pueda presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

Esta enfermedad la padecen más de 170 familias en Chile, y en el sector de Los Nogales está el caso de Naís, también cercana a nuestra región, ella padece de AME 3.