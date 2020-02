ACTUALIDAD El 10 de marzo se realizará juicio oral contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz

Tribunales Justicia perdona al ex DT del Uní Uní por agredir a funcionario de la PDI Suspensión condicional del procedimiento: Este lunes en el Tribunal de Garantía de San Felipe, se realizó un audiencia de suspensión condicional por el caso donde se vio involucrado el ex director técnico de San Felipe, Germán Corengia, acusado de agredir a un funcionario de la PDI al interior de la tienda Fashion's Park ubicada en calle Santo Domingo de San Felipe. La agresión se originó luego que el funcionario policial interviniera en una acalorada discusión protagonizada por el DT, uno de sus ayudantes y el guardia de seguridad de la tienda, discusión originada luego que acusaran a la mujer del técnico de hurtar vestimentas en la mencionada tienda. El fiscal a cargo de este caso, Julio Palacios Bobadilla, confirmó la información indicando lo siguiente: «Sí, se llevó a cabo una audiencia con la finalidad de ofrecer una salida alternativa, en este caso la suspensión condicional del procedimiento, teniendo presente que tanto el imputado Germán Corengia como el imputado Cañete, ambos tienen irreprochable conducta anterior y nunca habían pasado por los tribunales; es por ello que se ofreció una salida alternativa que se llama suspensión condicional del procedimiento». – ¿En palabras simples qué significa? – Que se fijaron como condiciones prohibición de acercarse a la víctima, que ellos habrían agredido, y además deben fijar domicilio por lapso de un año, significa que si dentro del plazo de este año ellos no se ven formalizados por alguna otra investigación, ésta se terminaría y se dictaría sobreseimiento definitivo respecto de esa causa. Es decir, ellos dentro de un año están sujetos a esta condición; prohibición de acercarse a la víctima y fijar domicilio. – ¿Hay alguna investigación más que se tenga que realizar? – No, como dije se suspende el procedimiento. – ¿En caso que él vuelva a cometer una situación similar o algo, se reabre el caso o no? – Claro, en ese caso se formaliza por el nuevo delito, y en este caso en el cual está con suspensión condicional del procedimiento, se deja sin efecto y también se continúa con ese caso, o sea tendría dos investigaciones pendientes. – ¿Qué se logró averiguar, hay responsabilidad de él, hubo un poco de ultraje o un vejamen a la esposa?, porque esto se origina en una tienda comercial. – Claro, acá no se estaba viendo eso, la audiencia de ahora fue solamente por la agresión que él hizo en contra de una persona. – ¿Contra el guardia? – Contra una persona de la PDI que fue, en ese caso, a defender al guardia. – ¿Tuvo alguna lesión el funcionario de la PDI? – Son lesiones leves. – ¿Eso ya está clarificado? – Sí. – ¿Entonces ahora hay que esperar que en un año no suceda nada y después se termina la causa? – De ahí se termina la causa, sobreseimiento definitivo. – ¿Arriesgaba alguna pena, en caso que hubiera sido encontrado culpable? – Sí, la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir de 61 días a 540 días. Reiteró que esta causa queda en suspensión condicional. UN POCO DE CONTEXTO Recordar que la detención del ex director técnico del Uni Uni, Germán Corengia, se produjo el día lunes 3 de junio de 2019, en horas de la tarde al interior de la tienda. En esa ocasión fue detenido junto a un analista visual del equipo, Felipe Cañete, por agresión, siendo formalizados por los delitos de amenazas y agresiones hacia un guardia de seguridad y un funcionario de la PDI. Esto tras un violento enfrentamiento ocurrido dentro del establecimiento comercial, lugar donde la esposa de Germán Corengia fue acusada de estar hurtando prendas de vestir, situación que molestó al técnico que llegó al lugar después que su esposa llamó vía telefónica. En esa ocasión el abogado Eduardo Olivares, quien representó a ambos acusados en el Juzgado de Garantía, dijo que «Germán concurrió rápidamente a encontrarse con su señora y le relató lo que la había ocurrido en la tienda, que había sido acusada injustamente de hurtar algo y que había sido llevada por un guardia varón al interior de un cubículo para cambiarse de ropa; fue obligada a sacarse su ropa y abrir sus vestimentas, bajar en parte sus calzas, comprobando que no había nada, entonces ella se retira molesta y asustada (…) Germán buscó al guardia para hablar con él, en eso se originó un altercado, una batahola, intervino un cliente que estaba ahí, pero antes de intervenir se puso una placa de PDI, pero en los segundos en que estaba ocurriendo la batahola, de manera que nadie tuvo tiempo de percatarse de quién era y qué calidad tenía esta persona, pero en el minuto que se para le toma del buzo a Corengia y le dice: 'Yo soy Policía', se coordina y se acaba la historia». Germán Corengia actualmente dirige a Coquimbo Unido.