Solitario delincuente tiene de ‘casero’ local de ‘Don Yayo’ en calle Traslaviña Crónica Justicia pide cuentas por segunda vez a Fonasa para que otorgue oneroso tratamiento Necesita medicamento de 500 millones de pesos: Este día lunes nuevamente la Corte de Apelaciones emitió una resolución donde se pide a Fonasa que informe sobre lo que ha hecho para efectivamente otorgar el tratamiento al menor Leonel Irarrázabal Prado, un adolescente de 12 años de edad que padece de Atrofia Muscular Espinal Tipo 2 y necesita un medicamento cuyo valor es nada menos que 500 millones de pesos.

Así lo indicó la abogada del menor, Marcia Marchant Farías, quien señaló que en realidad «Fonasa (Fondo Nacional de Salud) formalmente no ha entregado ninguna respuesta a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estamos esperando que lo haga, es más, en esta segunda solicitud que hace la Corte de Apelaciones pidiendo cuenta también le da el plazo de 48 horas, y ésta no va a ser notificada solamente por la vía más expedita que es correo electrónico a las autoridades a nivel nacional, sino que también se dio la orden que fuera efectuada por Carabineros porque al primer envío hicieron caso omiso, así es que esperamos ahora que por la fuerza pública ellos se entiendan notificados, y de no ser así la Corte tendría que hacer la tercera solicitud de pedir cuentas, derechamente llevar a cabo los apercibimientos respectivos, en este autoacordado lo establece».

La abogada enfatiza que esto en la práctica significa que Carabineros debiera notificar a Fonasa: «Esta resolución salió ayer (lunes), se envía en este caso a la dirección nacional a través de correo electrónico y otra cosa es notificar por vía de Carabineros de Chile, y una vez que a Carabineros le llegue este oficio, Carabineros tiene que hacer la notificación respectiva; puede que sean notificados en Valparaíso, en este caso Fonasa Regional, y ahí se entiende que derechamente están notificados, Fonasa regional es Fonasa Nacional en definitiva y eso estamos esperando», indicó la abogada Marcia Marchan Farías.

Finalmente la profesional insistió en que formalmente no han recibido ninguna respuesta de Fonasa: «Tenemos entendido que por diversos medios de comunicación, Fonasa, a través de su red, en este caso Fonasa Aconcagua, ha emitido supuestamente respuestas, pero que en realidad todo eso se está llevando a cabo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso donde debe ser respondido de esa manera, porque esto es un tema serio, de esto depende la vida de Leonel y básicamente no lo hacen, son ellos los que están poniendo en este caso la cara y hacen responsable derechamente al Estado de Chile», concluyó Marcia Marchant.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones falló a favor de Leonel Irarrázabal Prado, en el sentido que Fonasa debe proporcionar el medicamento al menor, asumiendo el elevado costo del tratamiento.