Karateca sanfelipeño viaja a Campeonato Internacional de Karate en Sao Paulo Brasil

Se disputará en agosto y necesita patrocinadores:

Cerca está el momento en que un karateca sanfelipeño pueda descargar todo su poder ofensivo y defensivo en el VII Campeonato Brasileño Seishin Kyokushin 2019, un Open de Karate que se estará disputando el próximo domingo 4 de agosto desde las 9:00 horas en la ciudad de Sao Paulo Brasil. Este joven deportista se llama Bastián ‘Rompe Cráneos’ Suárez Fuentes, nieto del conocido cantante sanfelipeño Rodolfo Suárez ‘Pan de Leche’.

‘ROMPE CRÁNEOS’

Diario El Trabajo habló con el ‘Rompe Cráneos’ para conocer más sobre su desarrollo deportivo y logros personales.

– ¿Cómo te ha ido con los torneos de karate en los que participaste?

– Bien. He ganado todas las Copas Aconcagua, entreno desde los 7 años Karate Kyokushin, actualmente tengo 28 años de edad y soy profesor de Educación Física, o sea, en mi caso soy head coach de Crossfit, es un sistema americano de entrenamiento militar y funcional. He tenido una carrera larga importante a nivel nacional y también internacional, soy campeón nacional hace más de 15 año en distintas categorías en peso medio 75 kl y ahora hace unos tres años en peso pesado, sobre 90 kl para arriba categoría Absoluto, tengo cinco títulos sudamericanos de karate, también salí Campeón del Mundo en Argentina, gané más de cuatro torneos internacionales y panamericanos.

– ¿Cómo estás en los rankings?

– Estoy en el ranking número 1 de Chile y a nivel sudamericano estoy en el ranking Nº1, en la Tabla Mundial bajé al puesto número 10, ya que por problemas económicos no he podido viajar a los compromisos.

– ¿Qué te motiva a continuar una carrera cara, siendo que indicas que no tienes el dinero para financiarte como debieras?

– Lo que más me motiva a seguir en este camino es mi hija Josefa, quien también entrena Karate, ella tiene 7 años de edad y me motiva día a día a entrenar, también quiero dejar el nombre de Chile en lo más alto a nivel mundial en esta disciplina.

– ¿Cómo te has preparado para este torneo en Brasil?

– Ahora en agosto viajaré a Brasil, Sao Paulo, este torneo es el más grande de Brasil y el más importante, a esta cita mundialista viajo con la Selección Chilena de Karate, somos 15 los competidores que iremos a dar guerra y a dejar el nombre de Chile y de San Felipe en lo más alto a nivel sudamericano, mis expectativas son claras, quiero traer el 1º lugar a Chile, así lo dicen los rankings y todo lo que he entrenado y preparado.

– ¿Cómo te va con los auspiciadores, tienes patrocinadores?

– En este momento estoy sin auspiciadores económicos, viajo sólo con fondos personales. Sí en la parte de kinesiología me está tratando el kinesiólogo Felipe Corvalán de la Clínica Indisa, él se está preocupando que yo llegue de la mejor manera físicamente (sin lesiones) y en la parte física me está ayudando el box de Budoka Crossfit, en Santiago.

– ¿Quién te ha formado como deportista?

– La persona que más confía en mí y me inició en las Artes Marciales es mi padre Christian Suárez, quien es nuestro líder nacional y sudamericano, cinturón negro 6º Dan internacional de la Seishin Kyokushin, él es el presidente de la Federación de Karate de Contacto, él fue quien me inició en esto del Karate, fui premiado por el ministerio del Deporte por llevar más de 20 años interrumpidos en las artes marciales.

– ¿Además de ganar el título, qué puertas se abrirían si ganas este campeonato en Brasil?

– Hay más de 600 competidores preparados para pelear por el título, es súper importante para mí ganar este campeonato internacional, ya que me abrirá otras puertas para poder viajar a campeonatos en España y Japón. Por eso me iré una semana antes a entrenar y adaptarme bien al clima y a todo.

– ¿Qué clase de karateca eres?

– En karate soy Sensei 4º Dan. Los interesados en contactarse conmigo pueden llamarme al +569 83819191.

Roberto González Short