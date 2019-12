La dura lucha de Santiago Poblete para ponerse de pie tras amputación de sus piernas

Joven recibe terapia intensiva en la Fundación Teletón:

Con mucha fe y esperanza espera que a fines de enero del próximo año pueda estar de pie por medio de prótesis que le ayudarán a movilizarse, proyectándose a futuro en ser un atleta y participar en los paraolímpicos.

Luego de despertar del coma y ser intervenido quirúrgicamente en 27 oportunidades, sufriendo la amputación de sus piernas tras ser atropellado por un automovilista el 3 de marzo de este año en Catemu, Santiago Nicolás Poblete Arredondo mantiene un espíritu luchador para lograr caminar con el uso de unas prótesis que le darían continuidad a sus sueños de ser deportista.

El joven catemino de actuales 19 años de edad, ha sido sometido a intensas terapias en la Fundación Teletón en Santiago, movilizándose hasta la capital en su silla de ruedas y dejar atrás el recuerdo del brutal accidente ocurrido en la misma comuna donde reside.

Santiago vuelca todas sus esperanzas y espera con mucha fe que los tratamientos recibidos en la Teletón puedan volver a ponerlo de pie a finales del próximo mes de enero de 2020, lo que significaría un gran paso en la vida del joven para proyectarse a futuro en ser un atleta de profesión con la ayuda de las prótesis que recibirá de la Teletón.

En una entrevista concedida en exclusiva a Diario El Trabajo, Santiago Poblete reflexiona todos estos meses que ha debido luchar para seguir viviendo con el fundamental apoyo de sus seres queridos.

– ¿Cuántas intervenciones quirúrgicas ya ha tenido?

– Tengo desde la columna hacia abajo como 27 operaciones, la última fue el 14 de noviembre, la que me arreglaron los muñones para poder usar las prótesis.

– ¿Recibirá una nueva prótesis?

– El 15 (enero) me toman el molde de la pierna derecha y el 16 me pasan la prótesis completa del pie, para acostumbrarme porque hay que adaptarse, volver a aprender a caminar nuevamente y al mecanismo que tiene la prótesis, al equilibrio, todo nuevo. La izquierda ya me la habían entregado porque estaba bien el muñón, pero me tuvieron que operar porque todavía mis huesos crecen, me empezó a hacer daño, entonces me tuvieron que regularizar el muñón y la derecha estaba fea, los huesos muy afuera, entonces me la arreglaron. Entonces estaba esperando que la derecha estuviera bien para pasarme las dos próstesis, ya tengo una y el 16 (enero) me entregan la segunda.

– ¿En este último tiempo está en terapia en la Teletón?

– Sí, en terapia intensiva porque como tengo 19 años (de edad) no me quieren dejar y en febrero salen de vacaciones en la Teletón y no quieren que yo espere hasta marzo para ponerme de pie. A fines de enero tengo que estar de pie. Entonces estoy en una terapia intensiva, todos los días de lunes a viernes.

– ¿Ha sido importante la ayuda que recibe de la Teletón?

– Obviamente, nos ayuda demasiado, lo mejor que me pudo haber pasado, tuve suerte en eso (…) Me han dicho que por mi estado físico, por como hago los ejercicios, en una o dos semanas voy a estar caminando, con bastón primero y después con la costumbre y dejando el miedo voy a dejar los bastones, mis muletas. Pueden pasar unos tres meses y puedo dejar una muleta, después dejar la otra, si es cosa de dejar el miedo y acostumbrarme a caminar solo, sin las muletas.

– ¿Esta Navidad fue especial estar junto a su familia?

– Cuando desperté del coma, me dijeron que iba a estar mínimo un año en el Hospital y solamente estuve tres meses, y me dijeron que me iba a demorar en caminar uno o dos años y llevo siete, ocho meses en rehabilitación y ya estoy de pie con una sola prótesis, entonces todo ha pasado rápido. El tema de la Navidad, estoy feliz de estar vivo, de hecho y normal porque si hubiera quedado con alguna secuela hubiera sido peor.

– Usted publicó en sus redes que esta es una segunda oportunidad en la vida.

– Quizás no era fútbol (su pasión) y me tenía algo mejor en la vida. Yo sé que va a ser así, no pierdo las esperanzas. No es tanto el fútbol, tengo otros proyectos a futuro, quiero hacer atletismo para los paraolímpicos y quiero correr. El fútbol lo voy a poder jugar, pero ya no como antes, pero quiero correr en atletismo, quiero ser atleta, para allá voy enfocado.

– ¿A quiénes le gustaría expresar su agradecimiento?

– Quiero agradecer a la Teletón porque me ha dado todo para poder ponerme de pie y a toda mi familia que me ha apoyado en todo este proceso, a todos mis seres queridos que están conmigo, muchas gracias (…) A pesar de todos estos cambios, llegó la Navidad y 18 años que estuve de pie y pasar una navidad en una silla de ruedas es distinto, pero todo va a cambiar, solo ha sido un mal momento.

Pablo Salinas Saldías