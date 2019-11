ACTUALIDAD Incendio afecta propiedad de conocidos vecinos fabricantes de timbres de goma

Alumnas del Liceo de Niñas Corina Urbina brillan en Argentina y Uruguay Comunidad “La verdad se perdió harta plata, prácticamente 17 años de esfuerzo, de trabajo en familia” Orlando Contreras Vega tras incendio de colmenas en calle Núñez: Pérdidas se estiman en sobre los 25 millones de pesos. Muy complicado económicamente quedó Orlando Contreras Vega, luego que el día domingo en la tarde se quemaran unas 250 colmenas que mantenía en calle Núñez de Quebrada Herrera. Todo esto más otros daños fueron avaluados en la suma de 25 millones de pesos. “Sí, complicado el asunto porque bueno, el día domingo tipo tres de la tarde nos encontrábamos en la casa cuando recibimos un llamado de un sobrino que se estaban quemando nuestras colmenas. Y concurrimos al lugar, llegamos y ya estaba prácticamente todo en llamas. Era nuestro sustento, es lo que hacemos la verdad, es lo que sabemos hacer; nosotros estamos dedicados a la apicultura prácticamente hace unos 17 años, son nuestros ingresos, se quemaron aproximadamente 250 colmenas más material que teníamos acopiado para partir al sur. Yo en esta fecha, los apicultores, nos vamos al sur a capear un poco esta sequía que hay aquí en esta zona, nos íbamos a Puerto Varas y se quemó todo. La verdad que se quemó todo lo que estaba acopiado, se quemaron más de 350 alzas que estaban listas para llevarlas, más las 250 colmenas, una cantidad indeterminada de material, entre tapas, pisos y todo lo perdimos… lo perdimos todo, quedamos prácticamente con algunas colmenas que todavía están en algún fundo y no hay más. Tratar de recuperarnos, gracias a Dios por ahí hemos tenido la suerte que algunos colegas nos han ofrecido ayuda, y también la verdad que se acercó Indap, Prodesal también a vernos, así es que agradecido también por eso”, dijo. – Don Orlando, esto en daños, en cifras, ¿cuánto es? – Mire, ahora que ya estamos un poco más tranquilos, la verdad que sacando cuentas y viendo todo lo que se quemó, más o menos perdimos aproximadamente unos 25 millones de pesos en todo lo que había en el lugar. La verdad que se perdió harta plata, prácticamente 17 años de esfuerzo… 17 años de trabajo con la familia, los hijos y nada, se perdió en media hora. La verdad es que no sabemos cómo surgió el fuego, no había nadie en el lugar, no había nadie trabajando, no entendemos cómo. Bueno Bomberos nos hizo alguna reseña, presentamos una denuncia, pero nada más que eso. – ¿Trabajaba toda la familia en esto? – Sí, esto era una micro empresa familiar donde trabajábamos prácticamente la familia, trabajaba esposa, algún trabajador de vez en cuando y eso y yo que trabajaba todos los días. – Su familia, ¿cuántos la componen? – Bueno mi familia, en este momento somos cuatro en la casa, más mi hijo que es casado y él nos ayudaba de vez en cuando, pero ya se fue de la casa. – La producción que tenían, ¿dónde la vendía o iba a vender? – Nosotros teníamos una clientela importante de personas que nos venían a comprar aquí a la casa, qué sé yo, y había una parte que entregábamos a la exportadora, cuando había una buena cosecha se le entregaba a la exportadora, pero la verdad que teníamos hartos clientes, le enviamos no grandes cantidades, pero igual a través del año era importante lo que se hacía. – Bomberos dejó traslucir como que sería algo intencional, ¿qué piensa usted? – Mire, no puedo decir cosas que realmente no sé, Bomberos me dejó traslucir como dice usted que había sido intencional, pero yo tampoco puedo decir… sí realmente, me estoy rigiendo por lo que dice Bomberos, por lo que ellos saben, por lo que ellos vieron, no puedo decirle yo realmente lo que fue. – ¿Cómo se pone de pie de esto, nuevamente trabajando, las redes de apoyo como usted dice, cómo? – Si, ahí estamos, hay que seguir dándole, gracias a Dios no hemos perdido vidas, quedamos la verdad con lo que hay, hay que seguir dándole, tenemos que seguir trabajando, tenemos que pararnos de esto y seguir adelante. Bueno, hay unas redes por ahí, qué sé yo, amigos que me han ofrecido ayuda, los colegas me han ofrecido ayuda de diferentes partes del país, porque igual yo recorro harto, así es que me han ofrecido ayuda del sur, de los colegas; hay gente que se ha puesto a disposición, así es que con eso pensamos pararnos, y bueno, si alguien nos quiere ayudar, aquí estamos. – ¿Problemas anteriores con alguien que pudiera decir “voy a ir a quemarte las colmenas”?, ¿no tiene? – No sé…, yo no sé, usted sabe. – ¿No es monedita de oro? – Así es. Cabe destacar que cada colmena en temporada alta alberga a unas 60 mil abejas. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas y, por extensión, la colonia que habita en ella. Este proceso se denomina naturalmente enjambrazón y al grupo de abejas con su nueva reina se lo llama enjambre. La ayuda puede hacerse llegar a calle Núñez en Quebrada Herrera, a nombre de Orlando Contreras Vega. Celular se puede consultar en nuestro medio. 