Laboratorio de Carabineros investiga incendio que afectó a adulto mayor

Personal del Labocar trabajó en el inmueble incendiado en circunvalación Santa Teresa, donde un adulto mayor resultó con serias quemaduras en manos y rostro.

Este martes en la mañana personal del Laboratorio de Carabineros (Labocar) de Valparaíso, se constituyó en el domicilio ubicado en Circunvalación Santa Teresa, a metros de la calle Guillermo Echeverría. En ese lugar hubo un incendio este lunes, escuchándose una fuerte explosión por parte de vecinos, resultando el dueño de casa con quemaduras que obligaron a ser trasladado al Hospital San Camilo.

El equipo del Labocar estaba encabezado por el capitán Luis Arias, el cual en conversación con nuestro medio señaló que fueron enviados por el Ministerio Público, a trabajar en el sitio del suceso para poder establecer las causas que dieron origen al incendio que fue rápidamente controlado.

El trabajo realizado en el lugar es recoger evidencia que se pueda atribuir al origen del incendio, el inicio, según explicó.

– ¿Preliminarmente qué se puede decir al respecto?

– Preliminarmente, todavía no me puedo pronunciar ya que la evidencia debe ser sometida a análisis por parte del laboratorio y una vez que tenga esos antecedentes lo comunicó a la fiscalía. Hay que descartar tres hipótesis; que fuese un incendio accidental, intencional o no determinado.

El oficial reconoció que posiblemente se haya originado por la explosión de un cilindro de gas, «todos esos antecedentes hay que analizarlos, pero sí hay indicios que se pueden atribuir a eso», indicó.

Luego de recoger las evidencias, personal del Labocar se retiró del lugar.

Sobre la persona afectada, se trata de un hombre de 70 años de edad que ingresó con quemaduras en su cara y manos. Afortunadamente no sufrió quemaduras en sus vías aéreas.

Según una vecina, esta persona vive sola en el inmueble que es de material sólido.