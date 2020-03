ACTUALIDAD Largas filas se vieron en el inicio de programa de vacunación contra la Influenza

Ayer en el San Camilo murió madre del recordado relator deportivo Javier Muñoz

Relativa calma se vivió ayer en San Felipe ante pandemia del Coronavirus

Partido de Unión San Felipe con Santa Cruz será sin público

Hospital San Camilo restringe horario de visitas de pacientes hospitalizados

Gobernador Rodríguez coordina a servicios públicos en Etapa 4 de Plan Coronavirus Crónica Largas filas se vieron en el inicio de programa de vacunación contra la Influenza Fue en ambos Cesfam, San Felipe El Real y Doctor Segismundo Iturra Taito, donde se vieron largas filas producto del inicio de la campaña de vacunación contra la influenza. Principalmente se podía ver a adultos mayores que llegaron muy temprano para vacunarse. En el caso del Cesfam San Felipe El Real, antiguo Cajales, por momentos se vivió un hacinamiento debido a la gran cantidad de personas que llegó, entre los grupos de riesgos y personas comunes que también aprovecharon el inicio de esta campaña para vacunarse contra la influenza. Algunos adultos mayores se quejaban por lo largo de las filas, teniendo en cuenta que ya pesa la edad. Luego, al menos en el Cesfam San Felipe El Real, se tomó la decisión de separar a los adultos mayores de 65 años. Para ello fue habilitada una parte especialmente para este grupo etario, entrando a mano izquierda. De inmediato se notó porque comenzó a disminuir la cantidad de personas haciendo fila. Señalar que esta campaña se adelantó «por todo lo que está pasando a nivel mundial. Decir que son cosas distintas, el Coronavirus es una cosa y la Influenza que nos va atacar desde el hemisferio norte lo que se espera es otra cosa; no obstante, es bueno estar vacunados para que no nos pillen dos virus distintos, de cierta forma estar mejor preparados. La campaña comenzó hoy día (ayer), y tuvo muy buena adherencia, llegaron muchos pacientes, muchas personas de los grupos de riesgo a vacunarse y esto produjo que se desabasteciera o se creara esta intranquilidad al respecto, y lo que me interesa transmitirles a ustedes y a nuestra jurisdicción, es que están aseguradas las vacunas, las tenemos en nuestras bodegas, son alrededor de 130 mil vacunas que están disponibles y que van a ir siendo administradas cada vez que se vaya requiriendo. Ahora, lo importante decir que la vacunación debe efectuarse antes que finalice abril, todavía hay tiempo, para que tengan tranquilidad, es normal que se cree esta gran demanda, pero decirles que tenemos tiempo todavía y antes que termine abril pueden vacunarse, necesitamos sólo unos quince días para poder generar esta inmunidad y poder defendernos ante la influenza», señaló Claudia Abarca Cataldo, encargada de la Autoridad Sanitaria. Comentó que hay varios municipios, como Panquehue, que se van a acercar a sus adultos mayores y los van a vacunar a sus respectivos domicilios; «así cualquier otro municipio a través de sus Cesfam puede coordinar este acercamiento hacia los usuarios, a modo de evitar aglomeraciones y que también circule gente por el territorio», señaló Claudia Abarca. Algunos adultos mayores, no todos, se quejaron por la espera a la intemperie, ese fue el caso en el Cesfam Doctor Segismundo Iturra Taito: «Estamos entumidos de frío oiga, nos hacen esperar aquí afuera, tenemos frío y no nos dan ni un cafecito, ni una cosita y somos de la tercera edad, la mayoría», decía un usuario adulto mayor de 83 años. Otra adulta mayor reconoció la rapidez con que se estaba llevando adelante el proceso: «Sí, está rápido, está bien, han salido las señoritas a avisar que tengamos calma, que todos nos vamos a vacunar porque hay vacunas para todos, así es que no hay problemas, yo vengo todos los años a esta vacuna», dijo María. En cuanto a los estudiantes cuyas clases están suspendidas hasta fines de marzo, la jefa de la Autoridad Sanitaria, Claudia Abarca indicó que está todo el mes de abril para poder vacunarlos. Señalar que según datos oficiales, este año hay vacuna para 8 millones de personas a nivel país. Ayer en el San Camilo murió madre del recordado relator deportivo Javier Muñoz »