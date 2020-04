ACTUALIDAD Las cosas no están peores con el Covid19 porque llegó a Chile a finales de verano

Revisan medidas preventivas ante Covid-19 al interior de recintos penales Crónica Las cosas no están peores con el Covid19 porque llegó a Chile a finales de verano Pero en invierno se podrían disparar los casos en el país: Nuevamente y con miras a mantener a nuestros lectores actualizados con el tema del Coronavirus, en Diario El Trabajo publicamos otra entrevista con un profesional calificado para hablarnos de la mortal enfermedad, su relación con otras cepas de virus y también para conocer cómo ataca nuestro organismo. A SOLAS CON BEALS Fue el cirujano general Dr. Christian Beals Campos, quien atendió nuestras consultas, respondiendo cada una de nuestras preguntas en relación al tema que hoy por hoy tiene de rodillas a la humanidad a nivel mundial. – ¿Existe relación entre la contaminación ambiental común, el Coronavirus (SARS-CoV-2) y el nuevo Covid19? – Nos sorprende la cantidad de infectados en las localidades de Lombardía, en el norte de Italia, en Wuhan China y en Santiago, todas con alta contaminación por su actividad industrial, en relación a otras zonas geográficas de un mismo país. En nuestro país la incidencia en el Norte es baja en relación al número de casos con respecto al Sur de Chile; se sabe que a temperatura ambiente sobre 28 grados no sobrevive, por lo cual en periodos de invierno es más proclive a sobrevivir, y lo que está en estudio es la capacidad de mantenerse en forma de aerosol, adosados a partículas PM 2.5 micrómetros, 100 veces más delgada que un cabello humano, que son los principales contaminantes que están en suspensión en el aire, producto en su mayor parte por el funcionamiento de motores petroleros, estas pueden actuar como vector o transportar contaminantes químicos o biológicos, como este virus. Hay estudios recientes de la Universidad de Princeton, en New Jersey, que demuestran lo anterior, y si comparamos el número de casos con New York, que está al lado, separados por el Río Hudson, tiene menos contaminados en relación a la población, y su contaminación ambiental es bajísima, se llama Garden State o estado jardín, el cual lo pude apreciar durante los tres años que residí en ese Estado, éste está lleno de parques, áreas verdes y todas las carreteras con verdes céspedes a sus lados. Si miramos Santiago, está libre de contaminación, ocho de cada diez autos están estacionados en su casa y el transporte público al mínimo, por lo tanto esto también incide en que la curva sea más plana de infectados, lo que se deduce que en las grandes urbes contaminadas la mascarilla sería necesaria, y al levantar las medidas de cuarentena debería restringirse la movilidad automotora y transporte, a futuro enfatizando metro y energía eléctrica en el parque automotor. – ¿Cómo se ha comportado la pandemia en nuestro país? – La pandemia que asola al mundo actualmente y que está afectando también a Chile con una Curva muy diferente desde la tercera semana, y que obliga a pensar que nosotros tenemos propiedades especiales como un país aislado, no hay tanta llegada de extranjeros al país, y que las principales vías de acceso son los puertos, en este caso el aeropuerto internacional, por donde verdaderamente ingresó mucha cantidad de gente con este tipo de virus. El Coronavirus en su variante Covid19 es un tipo de virus que en Chile se ha presentado de forma muy agresiva en dos partes. Estas dos formas de presentación en su macromolécula el virus hacen que en algunas áreas probablemente sea más agresivo que en otros casos, eso lo vemos en la localidad de Chillán y Osorno, donde el número de casos ha aumentado, eso está en estudio a nivel internacional. – ¿Cómo ingresa el virus a nuestro organismo y qué es lo que hace para matarnos? – Este virus cuando es muy agresivo ingresa por la vía respiratoria y las únicas vías que tiene ingreso son por la nariz o la boca, rápidamente ingresa a la faringe y entra al sistema pulmonar que está compuesto por bronquios y alvéolos (El alvéolo forma parte del pulmón y el bronquio del sistema respiratorio), que es donde se intercambia el oxígeno para ingresar al sistema sanguíneo, esta es la función básica de la respiración, y este virus inflama rápidamente esas paredes produciendo una obstrucción al intercambio, por lo tanto se produce una inflamación que se llama neumonía y afecta a los dos, al bronquio y al pulmón, y la única posibilidad de salir de ese estado, como no hay un tratamiento específico para este virus, es a través de la colocación de oxígeno a presión, y eso se manifiesta instalándole al paciente un ventilador mecánico. El ventilador mecánico le permite ingresar oxígeno a presión, permitiendo una buena oxigenación y evitando la falla sistémica de otros órganos comprometidos cuando no hay oxígeno suficiente, y esta es la causa de muerte por insuficiencia respiratoria. – ¿Cómo saber si estamos ya contagiados del Covid19? – Si un paciente tiene un cuadro viral como congestión, dolor de garganta, tos y también falta de olfato, tiene entonces que permanecer en reposo los 15 días. Si dentro de ese periodo se agrava indudablemente que requerirá de una asistencia médica, si no se agrava quiere decir que el paciente ya está sano. – ¿Existen tratamientos alternativos que nos puedan ayudar a enfrentar esta enfermedad en casa? – Hay una serie de tratamientos alternativos de los cuales aún no se ha demostrado su efectividad, pues esta enfermedad está compuesta en un 20% por el mismo virus que provoca el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), se ha intentado también hacer un tratamiento con los paliativos para el SIDA y en algunas áreas ha resultado, en otros casos se ha tratado con Cloroquina, que se usa para tratar la Malaria, que también es cierto ha dado resultados. Todo esto está en estudio hasta que venga la vacuna, lo que se demorará entre uno a dos años. Por lo tanto, esto es benigno en un 80% para que no cause alarma, es de curso benigno, se complica en los adultos por sobre los 80 años de edad que tienen patologías previas. – ¿Recomendaciones inmediatas para quienes presenten síntomas? – Es recomendable para quienes presentan alguno o varios de los síntomas ya mencionados, que: Haga reposo dentro de su domicilio; evitar los cambios de temperatura, corrientes de aire, aire acondicionado; tomar dos litros de agua diariamente, y que para el periodo invernal que viene esté atento a las condiciones climáticas, porque el frío aumenta este cuadro viral. – ¿Cree usted que el Coronavirus se agravará en Chile con la llegada del invierno? – Sí, porque por una parte las bajas temperaturas permiten que sobreviva más tiempo y los cuadros virales invernales tienen síntomas muy parecidos, por lo cual este virus, el Covid19, se puede presentar dificultando el diagnóstico. – ¿Por qué en determinadas regiones del país los estragos de la enfermedad varían? – Nosotros en Chile tenemos muy pocos casos de Coronavirus en el Norte y la mayoría están en el Sur de nuestro país, eso probablemente porque ha influido también la temperatura ambiente. Sabemos que a temperatura sobre 30° este virus no sobrevive mucho tiempo, normalmente podría sobrevivir cuatro horas, pero a raíz que en el Sur está más helado, ahí se mantiene vivo durante más horas, eso también es una facilidad, que llegó al país terminando el verano, no así en los países que están en pleno invierno. – ¿Tratamiento alternativo si sólo tenemos síntomas o la enfermedad no avanza? – Como tratamiento para este cuadro viral en casa está el reposo; evitar cambios de temperatura porque los cambios de temperatura activan este virus; no usar ibuprofeno porque este fármaco más bien agrava esta infección; hay que usar solamente sintomáticos como paracetamol, quetoprofeno que se llama Profenil su nombre comercial, o Sindol, tomar un comprimido cada 8 horas.