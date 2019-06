ACTUALIDAD Le explotó estufa de gas en la cara y continúa con vida en el San Camilo

Empresarios del valle se preparan para los nuevos cambios mundiales Policial Le explotó estufa de gas en la cara y continúa con vida en el San Camilo Explosión destruyó muros, puertas y ventanales: Cualquier persona en el mundo de seguro que se mostrará más que agradecido si se enfrentara a una situación de vida o muerte y luego lograra vivir para contarla, de seguro que tendría fuertes razones para dar gracias Dios por el milagro concedido, pero si fueran dos veces que nos salváramos de tragedias seguras obviamente que nos podríamos levantar todos los días con la certeza de que ‘Alguien’ allá ‘Arriba’ nos tiene mucho cariño. Pues bien, hoy compartimos con nuestros lectores una historia extraordinaria, se trata de una vecina de Calle Almirante Latorre 1336, doña Virginia Ferrú Alvarado, quien no fue salvada por su Dios ni una ni dos veces, ella lleva tres extraordinarios milagros concedidos por la Providencia y sobre este tercer ‘milagro’ es que hoy damos cuenta en Diario El Trabajo. GRAN EXPLOSIÓN

La noche del martes doña Virginia, de 86 años de edad, se acostó con normalidad, es la dueña de una casa en la que también tiene un arrendatario. Fue como a las 8:53 horas de ayer miércoles cuando ella intentó encender la estufa de su pieza, fue un potente estallido lo que recibió en su cara, el ventanal quedó destrozado, voló al patio de su casa, la pared de ladrillo se reventó y los ladrillos volaron a la casa del vecino, el techo de su habitación también se reventó y su cuerpo y ropa quedaron envueltos en una bola de fuego.

Tras esta estruendosa explosión doña Virginia Ferrú quedó tirata inconsciente entre los escombros, fue su arrendatario Víctor Stenger quien en segundos reaccionó, esperó que la bola de fuego desapareciera, ingresó a lo que quedó de la habitación y encontró a su casera casi muerta en el piso, «la explosión e incendio fue en el dormitorio de doña Virginia, el techo quedó muy dañado tras la explosión, a la señora yo le vi quemaduras en su piel, yo apenas estaba despertándome cuando ocurrió, esta ciudad es pequeña y Bomberos y Carabineros llegaron muy rápido», comentó el testigo. SIGUE EN LA UCI

Rápidamente doña Virginia fue trasladada por profesionales del Samu hasta el Hospital San Camilo, ahí fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, entubada y estabilizada, en horas de la tarde de ayer mismo fue desentubada, las quemaduras son externas, no afectó sus órganos internos.

Diario El Trabajo habló con Noemí Sepúlveda, hija de doña Virginia, quien llegó rápidamente al lugar y pese a estar muy angustiada en ese momento, nos brindó sus declaraciones: «Supimos que de la estufa de gas estaba mal conectada la manguera, y como mi mamá es tan viejita no sintió que había fuga de gas y explotó, quedó toda esta desgracia que pasó, la explosión quebró los vidrios y afectó también la casa del vecino, somos hartos hermanos los preocupados por ella, pero yo soy la única que vive acá en Santa María», dijo Noemí. REPORTE OFICIAL

En la parte profesional fue el relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Santa María, Diego Arancibia, quien nos dio el reporte preliminar de lo sucedido: «Faltando un minuto para las nueve de la mañana recibimos el llamado de un incendio estructural en Calle Latorre, al llegar nuestra primera unidad al lugar nos percatamos de que no había fuego en la casa, había sido una explosión causada por acumulación de gas licuado de petróleo en una de las habitaciones. El daño es de consideración en la estructura, levantó el techo, generó desplazamiento de masa de aire sacando de cuajo puertas y ventanales, y una persona adulta mayor lesionada (…) la víctima tenía quemaduras en el rostro, pues la explosión causó una llama que, al no ser constante no va ocasionar un incendio, por lo que en este instante la víctima tuvo que ver solamente fuego en el momento, ella lo que vio fue una bola de fuego, la fuga es de la estufa, no de la bomba de gas, se hizo presente la Labocar de Valparaíso, la escena del suceso quedó aislada por lo tanto», dijo Arancibia a Diario El Trabajo. MUJER PROTEGIDA

Según investigó nuestro medio acerca de la vida personal de Virginia Ferrú, ella es una fiel militante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sufrió hace más de 15 años otro enfrentamiento con las llamas, en Santiago, cuando un fuego forestal llegó hasta el límite de su vivienda, uno de los hijos asegura que ella levantó sus manos al cielo, oró a su Dios y las llamas se desviaron en otra dirección, quemándose en esa oportunidad otras viviendas, y también la familia registra que en una oportunidad fue arrollada por un taxi, y milagrosamente salió ilesa del percance, quedando en shock el taxista. Estas situaciones no fueron confirmadas por nuestro medio, pero el estallido que ayer hubo en su rostro y que hizo saltar ladrillos, puertas y ventanales con gran violencia, sí lo podríamos tipificar dentro de la categoría de ‘milagro’, pues difícilmente alguien puede sobrevivir a tal potencia expansiva sin una ayudita divina.

Roberto González Short