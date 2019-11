ACTUALIDAD Aplican medida de seguridad de 10 años y un día a enajenado mental por abusos sexuales a dos niños

Comienza el torneo regional de fútbol femenino U17

Unión San Felipe jugará mañana una verdadera final con Santiago Morning Comunidad Leve mejoría presenta vecino mordido por la temida araña de rincón Familia realizará venta de almuerzos mañana sábado 23: Don Rubén Gallardo, de 59 años de edad, fue dado de alta tras permanecer internado en el Hospital San Camilo de San Felipe. Día por medio está siendo sometido a curaciones, además de la ingesta de medicamentos para lograr revertir las graves consecuencias de la mordedura del temido arácnido. Una leve mejoría dentro de su gravedad presenta don Rubén Gallardo Nieto, de 59 años de edad, un temporero agrícola y padre de familia, luego de sufrir una mordedura de araña de rincón el pasado 2 de noviembre. Debido a la gravedad de estas lesiones en su brazo, don Rubén debió quedar internado en el Hospital San Camilo de San Felipe para ser sometido a un tratamiento médico para lograr revertir las consecuencias de este veneno en la zona afectada. Hace unos días, don Rubén fue dado de alta del hospital, manteniéndose en reposo en su vivienda ubicada en el sector Los Campos de San Felipe, cercano al cruce Los Villares, debiendo concurrir a curaciones en dicho centro asistencial además de la ingesta de medicamentos. La hija de don Rubén, Kiara Gallardo Lazcano, informó a Diario El Trabajo que tras la realización de un bingo a beneficio el pasado 9 de noviembre, mañana sábado 23 del presente realizarán una venta de almuerzos para obtener ingresos económicos para solventar gastos asociados al estado de salud del afectado. – ¿Cuál es el estado de salud de su padre? – Ha tenido una mejoría, pero no satisfactoria, una leve mejoría. – ¿Él fue dado de alta? – Sí, como una semana más o menos. – ¿Cuál ha sido el reporte médico? – Él está con curaciones día por medio, el 20 de diciembre tiene control médico. – ¿Él continúa el tratamiento con medicamentos? – Sí, con medicamentos y curaciones. – ¿Él ha podido regresar a su trabajo? – No, nada de eso, no puede trabajar, hacer fuerzas, tiene que vivir su vida casi en una burbuja, por prescripción médica. – ¿Con el Bingo pasado lograron reunir fondos para solventar gastos? – Sí, claro, para pagar el Hospital. – Realizarán una venta de almuerzos ahora. – Sí, este sábado 23 de noviembre, el menú es pollo con arroz más ensaladas por $2.000. – ¿Dónde pueden dirigirse las personas que quieran colaborar? – En calle Principal sector Los Campos, cercano al Fundo La Pampa en dirección hacia la Hacienda Rinconada. Los lectores interesados en ayudar a esta familia, pueden comunicarse con Kiara Gallardo al teléfono +56 9 9054 3894. Pablo Salinas Saldías Postergan para el 24 de enero preparación de juicio oral por muerte de Susana Sanhueza » Aplican medida de seguridad de 10 años y un día a enajenado mental por abusos sexuales a dos niños