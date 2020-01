Libre abogado acusado de haber ingresado droga a cárcel de San Felipe

En libertad, con un plazo de 120 días para el cierre de la investigación, quedó el abogado porteño Daniel González García, quien fue acusado de haber ingresado droga a la cárcel de San Felipe.

En conversación con nuestro medio indicó la situación como bastante extraña: “Yo, dentro de mi actividades profesionales, visité el recinto penitenciario de San Felipe, me entrevisté con un interno y posterior a la entrevista del interno, Gendarmería me señala que después de haberse reunido conmigo portaba en su poder una cantidad desconocida de droga y otros elementos, por lo cual yo, cooperando con la investigación, me quedé ahí mientras se hacían los exámenes pertinentes por parte del OS-7 de Carabineros para hacer las pruebas de campo. Y dentro de eso habían diversas sustancias, todas componían sustancias ilícitas que obviamente no corresponden estar dentro de un recinto penal. Entonces se me leyeron mis derechos del detenido, haciendo presente que a mí no se me encontró portando ni ingresando ningún tipo de elemento que no esté permitido, por un tema que supuestamente el interno no tenía nada al interior de la cárcel. Posterior de mi visita él se encontraba con estos elementos, se sospechó de mi persona y por ello fui formalizado. Ahora se fijó un plazo de 120 días, dentro de los cuales se van a esclarecer todos los hechos, y obviamente voy a poder determinar mi inocencia en este asunto que ha sido bastante incómodo más que desconcertante, bastante incómodo, pero dentro de todo eso, bien y participando, colaborando con la investigación.

– ¿Por qué cree que pasó esto, usted descarta de plano haber entregado algo al interno en el fondo?

– Efectivamente, de plano. Mire como se sabe a vox populis, al interior de las cárceles a veces los internos tienen elementos que no son permitidos, entonces no descarto la posibilidad que quizás este interno previamente a mi entrevista, por miedo que le fuesen a incautar o meterse a la pieza o donde el guarda cosas, la haya guardado y se haya entrevistado posteriormente conmigo, y quizás por ello lo hayan sorprendido con estos elementos. En realidad yo no he hablado con él ni en realidad sé su versión del hecho ni de lo que pasó, entonces desconozco, estoy aventurando alguna hipótesis que pudiera explicar eso, porque realmente no tiene ningún sentido… Yo no ingresé nada.

– Aclarando un poco, ¿cuál cree usted que es la hipótesis de esto?

– La hipótesis es que el interno, efectivamente como dice Gendarmería, lo pillaron con elementos ilícitos, de que estos elementos ilícitos estaban previamente a mi llegada y que él los portaba obviamente dentro de sus vestimentas, previo a que yo vaya a entrevistarme con él.

El interno tiene una causa activa por el delito de robo con intimidación. El abogado le venía a informar que había avances.