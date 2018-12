Liceo Corina Urbina tendrá preuniversitario gratuito para alumnas

Obligatorio de 1º a 4º medio para alumnas que se inscriban:

Concejo Municipal aprueba, con cuatro votos a favor y tres en contra, proyecto de preuniversitario.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Concejo Municipal de San Felipe aprobó este martes el proyecto del Liceo Corina Urbina que contempla la creación de un preuniversitario para las alumnas de primero y hasta cuarto año de enseñanza media.

La presentación la realizó la directora del establecimiento, Wilta Berríos, quien explicó en la sesión de concejo, las principales características de la iniciativa, que contempla ser un apoyo para las familias que forman parte del liceo.

«Los que no creen en la educación pública, creo que es así, porque votaron no, yo respeto, porque están en su derecho, pero la verdad me quedo con los sí, esa aprobación que saben y apuestan a que las estudiantes pueden mejorar, como lo dije en la mesa del concejo, si yo como directora no creo en las estudiantes y no creo en este proyecto y muchos otros obviamente, que van a superarse y van a lograr ser mejores personas y tener un futuro mejor, estaría perdiendo el tiempo como directora», dijo Wilta Berríos.

El preuniversitario, que contempla una inversión de 70 millones de pesos y corresponde a fondos de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, se extenderá desde el mes de abril y hasta noviembre del año 2019, en horario extraordinario, a continuación de las clases normales y se dictará en las dependencias del liceo.

«Hemos sido muy exigentes, la propuesta la levantamos nosotros, tiene cuatro líneas de acción, que es contar con profesionales competentes, contar con una plataforma que permita a las estudiantes y a los apoderados ir viendo sus progresos, tenemos la parte vocacional y las habilidades blandas, porque créanme que a la hora de dar la prueba y de exponerse al mundo universitario, muchas veces, las habilidades blandas tienen un valor súper importante», dijo la directora.

La modalidad de funcionamiento del preuniversitario será de carácter obligatorio para las alumnas, de primero a cuarto medio, que se inscriban, ya que la idea es que sea un aporte a las familias del liceo y que permita entregar iguales oportunidades para todas las jóvenes.

El concejal Mario Villanueva, quien votó a favor de la propuesta, junto a los concejales Boffa y Rodríguez, además del alcalde Patricio Freire, valoró la aprobación de la iniciativa, ya que, a su juicio, «no sólo nos podemos quedar en los discursos para igualar la cancha, también hay que aprobarlos, ser consecuente. Yo no estudié en la educación pública, pero soy un defensor, porque creo que al igualar la cancha se igualan las oportunidades, se mejoran las oportunidades y se pueden ampliar las oportunidades».

El director de Educación Municipal, Iván Silva, se mostró muy satisfecho por la presentación realizada por su área, ya que a la aprobación del preuniversitario del Liceo Corina Urbina, se sumó la aprobación de modificaciones presupuestarias, un trámite que debe realizarse todos los años y que tuvo votación unánime de parte del concejo municipal.