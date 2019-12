ACTUALIDAD Motociclista de 55 años de edad muere al colisionar frontalmente contra camioneta

Liquidador de empresa Pentzke se reúne con trabajadores para explicarles lo que viene Se deben vender activos, hacer caja y pagar sus finiquitos: Ayer en la mañana se reunió con los trabajadores de la Conservera Pentzke S.A., el liquidador de la empresa, para darles a conocer los pasos a seguir. Sin embargo, antes de la reunión, logramos conversar con algunos trabajadores que estaban fuera de la planta ubicada en la Avenida O'Higgins. Uno de los operarios de mantención y trabajador por más de 40 años de la empresa, Víctor Figueroa, dijo lo siguiente: "Bueno, lo principal es que nosotros quedamos sin pega, ahora vamos a tener que buscar otra alternativa, lo que nos dijeron el viernes ya, ahora vamos a tener que esperar respuesta de la empresa, qué va a pasar con nosotros. La mayoría de la que gente que estamos aquí somos contratados, todos los que estamos en ese momento, más la gente de temporada que somos como 200 más o menos, que estamos en estos momentos acá", señaló. – ¿Tuvieron fe hasta el último momento que esto pudiera seguir? – Bueno, de hecho nosotros fuimos 'pentzquinos' desde que entramos a trabajar. Yo tengo casi 35 años acá, hay compañeros que tienen casi 45 años y todavía están aquí en la empresa, y todos los días veníamos a trabajar normal, con la esperanza que íbamos a seguir trabajando; esa era la esperanza de nosotros, seguir trabajando… trabajando. Todos los días veníamos a trabajar en horario normal, nunca dejamos de trabajar adentro, no veníamos adentro a cumplir, veníamos a trabajar porque teníamos la esperanza en lo que los jefes nos decían, que la empresa iba seguir, seguir…, no perdimos la esperanza. – ¿Dejaron todo listo como para iniciar la temporada? – Sí, es que esa era la idea de nosotros, nosotros teníamos temporada… teníamos temporada y de la noche a la mañana, el día viernes nos dijeron que la empresa no seguía funcionando… perdimos la esperanza. – ¿Usted trabaja en parte de mantención? – Sí, pero nosotros hacíamos varias funciones, toda la gente contratada aquí, hacíamos varias funciones, operadores, ayudante mecánico, y así nos manejábamos. – ¿Qué opinión le merece todo esto que sucedió con la empresa? – Ya no tengo palabras para decirle qué opinión puedo darle sobre eso, bueno ahora vamos a tener que buscar peguita en otro lado, la situación se nos pone complicada para nosotros, yo tengo sesenta años, me queda poco para jubilar, imagínese dónde voy a trabajar ahora, ¿quién me va a recibir ahora?. Dice que los sueldos eran buenos en la empresa: "Quién nos va a pagar lo mismo, nos van a pagar el mínimo en otro lado, tenemos que trabajar por lo que sea por las familias, si nosotros todos tenemos familias", indicó Víctor Figueroa. Otro trabajador, César Osorio, también se lamenta por la situación vivida: "Teníamos todo listo para partir la temporada, hasta el último mantuvimos la esperanza, pero no se pudo", nos dijo. Según información extraoficial obtenida por nuestro medio, los trabajadores a contar del 20 están finiquitados y ahora sólo queda esperar el finiquito por ley de liquidación. Tienen que esperar que se vendan los activos. Según nuestros entrevistados, había unos 200 trabajadores que participaron en la reunión.