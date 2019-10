ACTUALIDAD Los supermercados comienzan a ofrecer entrega a domicilio el mismo día

Crónica Los supermercados comienzan a ofrecer entrega a domicilio el mismo día El crecimiento en el uso de soluciones tecnológicas cada vez alcanza más mercados. Recientemente, varias cadenas de supermercados en Chile, como Unimarc, se han asociado con la plataforma de entregas a domicilio PedidosYa para ofrecer entregas el mismo día. Esta alternativa permite a los consumidores evitar el tráfico y el trámite de ir personalmente al supermercado, recibiendo los víveres directamente en la puerta de sus casas y a la hora que les resulte más conveniente. La posibilidad de pedir los víveres a través de la aplicación o de la página web y sin necesidad de movilizarse resulta una enorme ventaja no solo para las personas con rutinas ocupadas o largas jornadas de trabajo, sino también para quienes -por una u otra razón- tienen dificultades para trasladarse o para trasladar el peso de los víveres, como las personas convalecientes, embarazadas, los adultos mayores o quienes tienen a otros a su cuidado. Mediante este servicio, Unimarc entrega a domicilio no solo productos alimenticios típicos, como carnes, pescados, frutas y verduras, sino también productos de higiene personal, aseo del hogar, enseres y alimentos para mascotas, galletas, chocolates y snacks, e inclusive comidas preparadas. Esta nueva alternativa constituye una más de las maneras en las cuales los supermercados en Chile continúan implementando soluciones tecnológicas para facilitar su interacción con los consumidores. Así, por ejemplo, Unimarc recientemente ha comenzado a instalar cajas de autoatenciónen varios de sus locales, lo que permite a los usuarios más cómodos con la tecnología saltarse las cajas tradicionales y escanear, pagar y embolsar sus productos sin ayuda. Esta alternativa resulta útil para compras de bajo volumen, y permite también descongestionar las cajas tradicionales para facilitar el flujo de otros usuarios. La incorporación de cajas de autoatención en Unimarc y en otras cadenas, no solo de supermercados sino también de comida rápida y otros rubros, ha sido valorada positivamentecomo un añadido de utilidad, si bien no se considera que puedan reemplazar por completo a las cajas tradicionales. Si bien el Unimarc de San Felipe no ofrece entrega a domicilio actualmente, cada vez más ciudades en el país han comenzado a ofrecerlo, así que solo cabe esperar que pronto este servicio también esté disponible para los usuarios de San Felipe.