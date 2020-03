Policial Macabro asesinato: A martillazos matan a conocido vecino de Villa Bernardo Cruz Hija y su esposo detenidos como autores: ¿Qué pasó?, era la pregunta habitual que se hacían las personas que pasaban por fuera de un inmueble ubicado en Villa Bernardo Cruz de San Felipe. Porque nadie entendía nada de lo que pasaba. Sólo veían vehículos de Carabineros estacionados afuera. Funcionarios policiales realizando movimientos. El fiscal Julio Palacios Bobadilla que entraba y salía de la casa, conversaba unos minutos con hermanos de la víctima, quienes no podían creer lo que estaba pasando entre ellos Franco Latín, conocido por todos por su trabajo de receptor judicial, quien estaba junto a un hermano. En ese instante una funcionaria de la SIP de Carabineros ingresó a la casa del lado a conversar con un vecino, quizás para preguntarle si había visto o sentido algo. Al conversar con nuestro medio nos señaló que recién se había enterado justamente por la carabinera de la SIP, «recién me dicen que falleció, pucha era todo un caballero, no molestaba a nadie era un súper caballero, un buen vecino, era guardia, no molestaba a nadie es una noticia terrible, cuando me dijo la funcionaria de la SIP que había fallecido no tenía idea, me preguntó si había sentido algo, nada yo no sentí nada, nada, nada, ni un asalto nada», indicó un vecino que pidió su anonimato. TRAGEDIA CONFIRMADA Mientras terminábamos de conversar con el vecino, pedimos algún comentario a uno de sus hermanos, Franco, quien nos confirmó la noticia entregándonos el nombre… Armando. En eso estebábamos cuando de pronto se acerca una mujer acompañada de un hombre, quienes ingresaron al antejardín y luego al domicilio, creemos, con la finalidad de poder obtener alguna información. Sin embargo el carabinero que estaba custodiando el sitio del suceso los conminó a salir, porque se estaba en investigación. Pues bien, la mujer que intentó entrar era la hija del fallecido, quien para sorpresa posteriormente fue detenida por la PDI por su presunta responsabilidad en la muerte de su padre. De todas maneras es importante señalar que ella siempre estuvo en el lugar en una casa frente a la de su padre. PARTE CARABINEROS También conversamos con el capitán de Carabineros Rafael Ramírez Vallejo, de la Segunda Comisaría de San Felipe, quien nos confirmó a esa hora cerca de la una que de acuerdo a los antecedentes preliminares estaban dando cuenta de un homicidio al Ministerio Público, «nosotros aproximadamente a las 12:30 recibimos un llamado telefónico de una persona de sexo masculino, el cual denunciaba que su suegro habría sido víctima de un asalto al interior del domicilio, en ese contexto se origina el fallecimiento de esta persona que es un adulto ya de 61 años, el cual ya lamentablemente a la llegada de personal de Carabineros ya se encontraba sin signos vitales esto es sin vida», dijo el oficial El Capitán Ramírez comentó que el fallecido presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, las cuales en ese momento eran materia de investigación. Justo en ese momento estaban tratando de establecer el tipo de armas usada. También dijo que vivía solo, pero en este último tiempo estaba viviendo con su hija y la pareja de ésta. – ¿Robaron algo? – Esa es la denuncia que nos llega y eso es lo que estamos investigando en ese momento. PDI EN ACCIÓN En ese momento llegan al lugar dos vehículos de la PDI, que a la postre corresponderían a la BH comandada por el subcomisario Hernán García, ellos ingresaron, comenzando a trabajar en el sitio del suceso. Pasados unos minutos suben a bordo de un auto de la PDI a un joven que estaba en el lugar, según los vecinos era el yerno del occiso. El vehículo por lo que teníamos entendido, se fue a una unidad policial para poder entrevistarlo sobre este caso. También abandona el sitio del suceso los oficiales de la BH, quienes vuelven pasada una media hora e ingresan a la casa nuevamente. Todo esto bajo la atenta mirada del Fiscal de Turno Julio Palacios Bobadilla, quien se mantuvo en todo momento en el sitio del suceso. FRANCO LATÍN Luego vuelven familiares del occiso conversan tanto con el fiscal como personal de la BH, pasan unos minutos se retiran y Franco Latín a la pasada nos comenta lo siguiente «lo que ha ocurrido es más que una tragedia, mi hermano a las diez y media estuvo con mi mamá, con mis sobrinos, estuvo con todos viene para acá y me parece muerto», dice Franco. – ¿Qué nos puede decir a nombre de la familia? – Mira en Chile, te voy a decir algo que es muy cierto muy verdadero, acá en Chile hay miles de robos, muchos hurtos y también asesinatos, los asesinatos que ocurren en Chile no son como en otros lados, el 99,9% en Chile son esclarecidos, tengo plena fe y confianza en la Policía de Investigaciones, que va a lograr dilucidar, esclarecer este hecho violento que sufrió una persona con discapacidad, muy conocida y querida en San Felipe. ETAPA TERMINADA Posteriormente la PDI retiró algunos medios de prueba, todos dentro de unas bolsas de cartón que echaron en la parte posterior del Jeep de la BH, como signo que las pericias estaban terminando. A todo esto ya había llegado la camioneta del Servicio Médico Legal. Mientras tanto el Subcomisario García conversaba con la hija del occiso frente a la casa donde se había producido el hecho de sangre. Señalar que durante todo momento pudimos apreciar a la hija que estaba en el lugar en una casa del frente. El jefe de la BH en ese momento, subcomisario Hernán García, en conversación con nuestro medio ya prácticamente terminadas las pericias, dijo que se estaban realizando diversas diligencias respecto a este crimen, donde la víctima presenta diversas heridas traumáticas encefálicas que necesariamente son la causa de la muerte, «en razón de eso aún estamos trabajando con el laboratorio de criminalística, tomando declaración a los testigos, familiares que se encontraban en el inmueble, por lo que no me puedo pronunciar con respecto a la causa de la muerte y la situación de las personas que están en ese momento al cuartel», señaló. Indicaba que en ese momento no se descartaba la hipótesis de asalto que había dicho Carabineros. De todas maneras daba luces que de acuerdo a la investigación, no sería un asalto, habiendo otras circunstancias que llevan al fallecimiento de esta persona. – ¿Hay una persona detenida o retenida?, porque subió una con detectives a un auto. – Sí, es testigo presencial, a quien se le está tomando declaración. – ¿Es el yerno? – Es el yerno a quien se le está tomando declaración. Finalmente conversan con la hija, a quien suben al jeep de la BH y la trasladan a alguna unidad. Mientras la camioneta del SML se retira con el cuerpo. Carabineros ya se había retirado. Otro que se retira es el fiscal de turno Julio Palacios Bobadilla. MACABRO RELATO La casa se cierra, sólo sentimos los aullidos de un perrito que dejaron al interior del inmueble. A todo esto en su momento, conversamos con la hija de Armando, quien se excusó de entregar algún comentario. Finalmente supimos que la pareja fue detenida. Ayer en la mañana pasaron a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe, donde el fiscal Julio Palacios Bobadilla dijo que el imputado estaba concertado con su cónyuge (hija del occiso), para darle muerte a la víctima, porque tenían problemas familiares; él era el propietario del inmueble y su hija junto a su cónyuge estaban de allegados, entonces por estos problemas encontraron una salida: darle muerte al dueño de casa. – ¿De quién nace la idea de dar muerte? – Lo que señala el imputado es que estaban concertados ambos darle muerte, e incluso se escuchó en la audiencia, donde habían intentado envenenarlo utilizando algún pesticida, mismo que el imputado trajo desde su trabajo, pero la víctima se habría percatado de ello y no habría tomado ese líquido, el cual estaba contaminado con pesticida. – ¿Le dieron martillazos? – Sí, el elemento contundente, se encontró un martillo, el cual estaba en el sitio del suceso cuando nosotros llegamos al lugar, estaba sobre un sillón, con el cual habrían agredido en diferentes oportunidades en el cráneo a la víctima, sin embargo lo que sindica es que como la víctima no falleció en el lugar y además se resistió a esto, que logra darle rasguños en el pecho al imputado, ante esta situación el imputado se sube sobre él (víctima), tenía una mano con un guante y con ese guante le pone en la boca y finalmente termina por asfixiar a la víctima. – ¿Cuál es la participación de la hija? – En ese caso también es autora, es coautora según lo establece la ley a juicio del Ministerio Público como lo indicamos, ya que ella en definitiva se concertó con su cónyuge para darle muerte a su padre, además, prestó colaboración en ese caso sacando al hijo en común para que no viera nada. Después da aviso a su cónyuge el horario en que su padre iba en su motocicleta hasta el domicilio para que lo esperara, mientras tanto se preparó, se puso un guante, dejó el martillo muy cerca de él para atacar a la víctima, y también a juicio del Ministerio Público toma participación directa puesto que ella vio cuando su marido estaba intentando matar a la víctima y no podía, entonces le pide que salga, entonces ella al ver eso toma parte. – ¿Se va de la casa? – Se va de la casa en ese momento por unos minutos. – ¿Esta concertación confabulación es para quedarse con la casa, con dinero, ha logrado averiguar eso fiscal? – No, lo que tenemos es un tema de convivencia en definitiva. – Supongamos que ya tenemos la autopsia, ¿por qué debieran ser formalizados ellos? – A nuestro juicio él por el delito de Homicidio Calificado, con Premeditación, conocida como indica la ley y ella por el delito de Parricidio en atención a que era la hija de la víctima. – ¿Qué penas arriesgan Perpetua Calificada ambos o hay diferencias? – Las penas son de presidio mayor en su grado máximos, es decir desde los 15 años y un día incluso hasta el Presidio Perpetuo Calificado podría decir. PIDEN AMPLIACIÓN Se pidió la Ampliación de la detención, la cual fue otorgada para que se efectuara la autopsia, porque en San Felipe no hay médico legista. Una vez realizado ese trámite se hace la Audiencia de Control de Detención. Cabe señalar que el imputado de iniciales C.F.M.R. de 24 años de edad se encuentra confeso, mientras que la hija e imputada del occiso iniciales N.L.A., decidió guardar silencio. En la audiencia denunciaron algún tipo de maltrato en el momento de tomarles declaración. La abogada defensora declinó entregar algún comentario. Diario El Trabajo como dicta el Artículo 4 del Código Procesal Penal, respetamos la Presunción de Inocencia de los imputados, hasta no existir una sentencia de un Tribunal que indique lo contrario.