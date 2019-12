ACTUALIDAD Corte ordena reclusión provisoria de presunto homicida de Martín Benítez

Aprueban proyectos por casi 3.000 millones de pesos para provincia de San Felipe Comunidad Madre asegura que mala medicación agravó mal de Kawasaki de su hijo Bebé sangró por la boca y su piel se desprende de las manos: PANQUEHUE.- Muy preocupada nos relató una vecina de Villa El Bosque, en Panquehue, la situación que está viviendo a raíz de varios padecimientos que su pequeño hijo ‘Ismael’ está experimentando desde hace tiempo. La madre indica que ha recibido mala atención por parte de funcionarios del Cesfam Mª Elena Peñaloza y también una mala medicación a su niño, lo que nos convocó a visitarle en su casa de habitación. La madre del menor, Masiel Cueto, aseguró que «mi hijo hoy en día tiene un ductus abierto que es un ducto arterioso, una venita, un vasito abierto por donde pasan todas las arterias, y tiene también un Soplo grado 3 del que jamás nunca en el Cesfam se dieron cuenta (…) Llegamos al ductus abierto porque él sufrió un Kawasaki que nunca fue tratado por este Cesfam y hasta el día de hoy estamos esperando una interconsulta, y para saber si el Kawasaki le ha generado algún daño, tuvimos que hacerle un eco-cardiograma y arrojó que el niño tenía el ductus abierto. Hoy en día este ductus está dando bastantes problemas porque mi bebé tiene la parte izquierda de su corazón dilatada, para que mi hijo se salve tienen que hacerle una operación un procedimiento quirúrgico con el que ingresan con una sonda por el fémur hasta el corazón», comentó la joven madre. – ¿Cuál es el malestar que usted quiere hacer público en relación a las atenciones a su hijo por parte del Cesfam de Panquehue? – Que el vasito abierto es desde su nacimiento, éste se debe cerrar a las semanas de nacidos en todos los niños, pero a mi hijo no se le cerró, entonces el niño tiene ya doce controles y en esos doce controles ellos nunca se dieron cuenta (…) También mi hijo desde sus dos meses de vida sufre un cuadro complicado respiratorio, y tampoco se dieron cuenta que el niño tenía problemas ni mandaron a hacer nada, y el Soplo ya va en grado 3 y este Soplo es de nacimiento, las doctoras particulares me aseguran que el Soplo se escucha fácilmente, pero en el Cesfam nunca se lo escucharon. – ¿Qué otros males visibles ha sufrido el pequeño Ismael? – Al cuarto día de fiebre a mi hijo se le reventó la nariz ya que en el Cesfam le dieron una dosis de medicamentos muy alta, le dieron antibióticos, le dieron Loratidina, Ibuprofeno, Paracetamol y supositorios, siendo que la doctora dijo que el cuadro de él no era un cuadro confirmado el que tenía, porque los síntomas eran sólo una manchita lo que tenía, pero en vez de dejármelo en control unos días, me enviaron con él para mi casa y que a los cinco días tienen que hacerle efecto los antibióticos, y no pasó nada, a los cuatro días se le reventó la nariz. La piel de las manitos se le salían las lonjas (láminas) de su piel, los labios se le reventaban y sangraba la boca constantemente, mi niño no reía, no hablaba ni siquiera podía comer o gatear porque todo le dolía. CESFAM RESPONDE Desde el Cesfam Mª Elena Peñaloza su director (S) Dr. Teófilo Reyes nos respondió que «revisamos los antecedentes y registro de atención de Ismael y se verifica que los profesionales del Cesfam han brindado controles de salud y atención de salud cuando se ha requerido. También realizaremos investigación Sumaria en el Cesfam para ver responsabilidades y ejecución de planes de mejoras continuos en la atención infantil. Paralelamente a ello, hemos articulado con el nivel secundario (Hospital San Camilo) para priorizar la atención de su hijo Ismael. Además daremos acompañamiento y seguimiento a este proceso de salud en la enfermedad de su hijo. En cuanto a los controles asignados para su hijo, puedo señalar que para este miércoles 18 de diciembre (hoy) se le atenderá en Kinesiología», dijo el Dr. Reyes, director (S) del Cesfam de Panquehue. HORAS ASIGNADAS Según indicó esta vecina de Panquehue, en el Hospital San Camilo no le ha ido muy bien, pues asegura que se le dijo en Urgencias que la caída de piel de su bebé no era una urgencia, y que si no le gustaba el sistema de salud, que buscara mejor a un médico particular. Ella asegura que no le han asignado horas para atender a su hijo, muy contrario a lo que en el Hospital San Camilo nos respondieron que «de acuerdo a los registros, el menor ha recibido las atenciones que ha solicitado y que tiene horas citadas con los especialistas que corresponde, sin embargo, no asistió a una hora que tenía citada con el pediatra el pasado 5 de diciembre. Pese a lo anterior, tiene citados dos exámenes fundamentales para avanzar en su diagnóstico y tratamiento, el primero de ellos es un electrocardiograma para el 24 de diciembre y posteriormente, el 2 de enero, un ecocardiograma con el cardiólogo infantil, a los cuales es fundamental que asista para poder seguir sus atenciones y obtener todos los beneficios de exámenes y medicamentos que le correspondan, ya que las diferentes patologías que presenta tienen diversas vías de tratamiento», dicta la respuesta enviada.