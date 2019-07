ACTUALIDAD Madre autorizó ‘desconectar’ a su hijo para cumplir con su deseo de donar sus órganos

Madre autorizó 'desconectar' a su hijo para cumplir con su deseo de donar sus órganos Hígado, riñones y córneas siguen vivos en otra persona: 'Donar o no donar, esa es la cuestión', dirían algunos cuando este tema de la donación de órganos les es consultado, pues entran en juego en este dilema ético y de consciencia, las apreciaciones personales, religiosas y morales de cada uno, pues pese a que tenemos grandes adelantos de la ciencia y la tecnología, pareciera que el ser humano como individuo y como sociedad aún sigue siendo quizás, un esclavo de los miedos ancestrales que gobernaron a plenitud los actos humanos en otras épocas.

Pero no siempre ha sido así, la donación de órganos es también una tendencia que cada día es más tomada en cuenta por miles de personas a nivel mundial, salvando con ello tantas vidas más y mejorando al ser humano como raza y como Ser Pensante, por ello hoy en Diario El Trabajo queremos destacar una noticia relacionada con este tema, una historia de muerte, y de vida también, una ejemplar historia de amor a la vida. ‘EL CACHORRO’

Un joven sanfelipeño llamado Mario Exequiel Devia López, de 21 años de edad, soltero, segundo de tres hermanos y quien trabajaba de manera particular, sufrió un fulminante infarto, accidente cardiaco que lo dejó en coma, hasta que su familia tomó la determinación de autorizar desconectarlo de las máquinas que lo mantenían mínimamente con vida.

Diario El Trabajo habló con su madre, doña Sandra López Infante, quien nos relató que «mi hijo desde niño se comportó como un chico normal, cariñosamente le llamábamos ‘El Cachorro’, era un niño regalón y ya joven muy apegado con nosotros, el día 9 de julio él jugaba con su hermanita Tamara de 8 años de edad en el patio de nuestra casa, en un momento determinado él se desvaneció, mi hija corrió a la cocina y me avisó que Mario se había caído, cuando salí al patio lo vi ahí tiritando, creí que podría ser un ataque epiléptico, se estaba poniendo morado, llamé a una vecina y en poco tiempo llegaron dos ambulancias, fue derivado directamente a la UCI del Hospital San Camilo, se me dijo que había sufrido un infarto con muerte súbita, o sea, entró ya en coma, eso fue el día 9 de julio cuando lo ingresaron al hospital y falleció el 19 de este mismo mes», indicó López.

– ¿Mario murió por el infarto, o usted autorizó que lo desconectaran?

– Yo autoricé para que los médicos lo desconectaran. Cuando a mí el doctor me dijo que el Mario ya había entrado en muerte cerebral, que si él sobrevivía él quedaría vegetal extremo, ahí hablaron con nosotros como familia, así que autorizamos su desconexión.

– ¿Ustedes antes habían hablado de este asunto en familia?

– Sí. Es que siempre en la casa hemos hablado de este tema de la donación de órganos, el Mario siempre me decía ‘mamá, si algún día a mí me pasa algo y te preguntan sobre este asunto de mis órganos, usted hágalo, porque así no voy a estar 100% muerto, y aunque usted nunca llegue a ver a las personas que reciban mis órganos, sí sabrás que alguien sigue vivo con mis órganos’.

– ¿Qué órganos de Mario fueron los que donaron?

– A mí hijo le extrajeron las córneas, sus dos riñones y el hígado, sus pulmones no eran trasplantables, pues él había sufrido una pulmonía y quizás no eran de utilidad.

– ¿Se sienten usted y su familia más aliviados por saber que parte de Mario sigue existiendo?

– No. El dolor es el mismo, es mi hijo, pero sí me siento un poco más conforme por haber cumplido su último deseo. Él fue sepultado en el Cementerio Municipal de San Felipe, en El Almendral.

