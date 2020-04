ACTUALIDAD Incendio arrasó con modesta vivienda y arrebató la vida a mujer de 63 años

Comunidad Madre con el corazón destrozado pide justicia para su hijo asesinado Piensa que por ser pobre no la ayudan: Sigue el desesperado llamado de una madre para que la «justicia haga justicia» por el asesinato de su hijo Álvaro, crimen ocurrido el día 7 de diciembre del año pasado. Se trata de Fresia Soto.

En su misiva cuenta que era feliz hasta el día del homicidio de su hijo. Actualmente se siente con el corazón destrozado, porque hasta el momento no ha tenido justicia. Pide ayuda a la PDI y a la Fiscalía Local de San Felipe.

Nosotros como medio de comunicación ya habíamos hecho público la desesperada situación que vive.

En ese momento entre lágrimas nos relató la angustia que como madre estaba viviendo, algo que lamentablemente hasta el día de hoy sigue padeciendo porque no ha encontrado apoyo entre las instituciones que por mandato constitucional deben ayudarla. Piensa que por ser pobre no la ayudan.

Se siente decepcionada, porque mientras ella está sumida en la desesperación, el responsable de la muerte de su hijo debe andar en la calle, libre y sin que todavía la mano de la justicia llegue hasta él.

A continuación le dejamos la carta íntegra que nos hizo llegar, rogando que tenga una buena acogida entre las instituciones:

«Me presento ante ustedes, soy una madre con el corazón destrozado. Hasta el día 07-12-2019 yo era feliz, tenía 6 hijos, ahora estoy sumida en una profunda pena, tristeza y dolor, uno de mis hijos fue arrebatado de mi vida. Les cuento parte de como era su vida conmigo. Álvaro era alegre, chistoso, solidario, muy de piel conmigo y sus hermanos; tenía la mala costumbre de ser amigo de quien él creía que eran sus amigos (no lo eran). Tuvo la mala suerte de encontrarse con una lacra, una hiena que a lo mejor por unos cochinos pesos acabó con la vida de mi Álvaro, sin importarle nada. Él camina muy tranquilo por la calle, mientras yo cada día que pasa siento que voy muriendo poco a poco, ya no soporto esta angustia y el dolor tan grande que dejó su ausencia; no hay remedio ni palabras para expresar lo que siento, solo pido justicia para mi hijo.

«También quiero dirigirme a ti, escoria de la sociedad, porque sé que esto lo leerás tú o alguno de tus amigotes, tienes las manos manchadas con la sangre de mi hijo y esa mancha nunca te la quitarás, cada vez que te mires al espejo verás al asesino que eres. Recuerda que hay un Dios y ante sus ojos nada se puede esconder, creo mucho en la justicia divina. Yo como madre de Álvaro necesito pedir a los fiscales, a PDI que me ayuden para no sentir que por ser pobre he sido ignorada, y no me temblará la mano como a ti no te tembló la tuya, al disparar tu arma asesina. Me gustaría saber qué pasó, ya que con la puerta giratoria que tantas veces anunció el presidente, que cada día hay más delincuencia.

«Bueno también quiero hacer un llamado a sus amigos, si es que realmente lo fueron, si saben algo, por favor lo digan, si es que de verdad quisieron a mi hijo Álvaro, aunque sea uno de ese millón de amigos que tenga la valentía y el coraje de ayudarme, solo quiero encontrar justicia. Quiero ser escuchada. Que la justicia, si es que la hay, se ponga la mano en el corazón y al fin me ayude a esclarecer nuestro sufrimiento como familia. Quiero que mi hijo descanse en paz y poder dormir por las noches, solo confío en Dios que así será. De todo lo dicho acá yo me hago responsable. Se despide una mamá con el alma destrozada».

Cabe recordar que este asesinato ocurrió en Avenida Hermanos Carrera con Encón.