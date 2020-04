ACTUALIDAD Madre del pequeño Elian dice que su ex pareja “había soñado que él estaba matando a su hijo y lo convirtió en realidad”

Madre del pequeño Elian dice que su ex pareja "había soñado que él estaba matando a su hijo y lo convirtió en realidad" Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de hoy afuera del Tribunal de Garantía de San Felipe, donde se llevaría a cabo la audiencia de control de detención de F.Ch., acusado de haber apuñalado a su hijo de cinco años la noche de este lunes. En el lugar pudimos conversar con Katherine Leiva de la Barrera, madre de Elian, el menor de 5 años que se debate entre la vida y la muerte. Según indicó la madre, ellos no querían hacer justicia por sus manos, "pero sí le vamos a gritar cosas, esto no va a quedar así, yo quiero que él quede preso, que se haga justicia por mi hijo, que no salga y todo eso. Ahora vengo llegando de la casa porque me fui a cambiar ropa después de estar toda la noche, y la hermana llega y me insulta, me dice cosas mientras yo estaba hablando con un psicólogo que me llamó y me insulta. Lo justifican, lo defienden al imbécil que le hizo daño a su sobrino, lo defienden en todas las cosas, así es que yo estoy tranquila porque mi hijo va a salir de donde está; él en este momento está grave, está con riesgo vital, pero yo sé que mi hijo va a salir de donde está y yo lo voy a tener luego en mi casa", señaló. – ¿Cuál crees usted que es el motivo principal de esta agresión hacia su hijo, como para ir descartando las malas opiniones o descalificaciones? – Por lo que me dijo Carabineros él estaba drogado, que él estaba empastillado y que él había dicho en su declaración que había soñado que estaba matando a su hijo y él lo convirtió en realidad. – ¿Ustedes eran pareja todavía o cual es la situación de ustedes? – No, nosotros llevamos tres años separados. Obviamente yo lo dejaba ver a su hijo, porque yo no soy quien para quitarle el derecho, porque es el derecho de mi hijo también. Yo lo dejaba, se lo llevaba, él nunca le había hecho nada, en este momento no sé por qué lo hizo… no lo entiendo, no entiendo qué pasó por su mente. – ¿Su hijo le comentaba de algún signo de violencia del padre hacía él, en las visitas había algún tipo de altercado o roce cuando se visitaban o no? – No, mi hijo adoraba a su papá, él siempre preguntaba por su papá, a qué hora lo iba a ir a buscar, le mandaba mensajes por WhatsApp diciéndole: "papá a qué hora me vas a ir a buscar"… cosas así, y él respondía: "ya hijo, saliendo del trabajo te voy a buscar", se lo llevaba y yo confiaba en él… yo confiaba en él como mamá… su papá, yo confiaba en él. – ¿Cómo era su relación con el padre? – La relación que yo tenía con él… pucha era mala, pero siempre dejamos a mi hijo de lado, de las peleas que nosotros teníamos, siempre eran aparte las peleas. – En la interna suya qué piensa que pasó, porque puede que haya tenido dramas contigo y quiso provocarte un daño a través de tú hijo, algo que suele suceder, ¿piensas eso también? – Sí, él quiso hacerme daño a través de mi hijo. – ¿Por qué? – Porque yo a él un día le dije si ni Dios lo quiera le pasaba algo, yo no iba a llorar por él nada porque él a mí un día me dejó sola cuando… me dan crisis de pánico, me golpeé la cabeza y me dejó sola, entonces yo le dije que nunca lo iba a llorar, nada si a él le pasaba algo. – ¿Por esa situación vivida? – Claro, entonces a él debe haberle dolido y se desquitó con mi hijo. – Pero ha vuelto a tener pareja, ha rehecho su vida porque a veces también pasa por esos puntos. – No, yo de los tres años que me separé de él no he tenido a nadie, solamente le he dado su espacio a mi hijo y… disfrutar con mi hijo. – ¿Cómo te llevabas con la familia de él? – Mal, mal, mal. – O sea, de esto también mal. – Sí, porque ellos se metían en la relación de nosotros, ellos se metían en todo, ellos opinaban en todo, me tenían mala, ellos me tuvieron mala desde un principio. – ¿Por qué? – Porque no me querían, porque me discriminaban por ser de la 250 y ellos tener un poco más de plata, de lucas, esas cosas. Cuenta que ayer tuvo un altercado con el hermano de su expareja: "Estuve en la PDI dando mi declaración cuando el hermano de Francisco Chandía llegó a palabrearme, a amenazarme, que quita la demanda tal por cual y cosas así, nos tiró el auto encima a todas mis amigas que están aquí apoyando, nos tiró el auto encima, creía que nosotros éramos palitroques, no sé qué cosa. Sólo mantiene la esperanza que su hijo salga bien de esto.