Madre desesperada pide a Salud especialista y lugar para aplicación del Spinraza a su hijo

Remedio más caro del mundo:

Siguen los problemas para Leonel Irarrázabal Prado. Ahora resulta que no hay especialistas en San Felipe para poder aplicar el medicamento más caro del mundo como es el Spinraza.

La madre del menor, Alejandra Prado, está furiosa con la actitud que ha tomado el Servicio de Salud Aconcagua encabezado por la ingeniero comercial Susan Porras, porque no le han dado una solución para que se pueda aplicar el medicamento. En este caso la Clínica Las Condes, lugar donde dice su madre están los especialistas para administrar la medicina.

Dice que la profesional indicada para aplicarlo es la doctora Claudia Castiglioni de dicha clínica, la cual tuvo que ir a tomar un curso a Francia.

Comenta que se entrevistó con un anestesista del Hospital San Camilo, quien no le dio la confianza suficiente. Por ello se trasladó al Servicio de Salud Aconcagua, entrevistándose con la directora Susan Porras Fernández para pedirle una carta de respaldo; «para el traslado a la clínica Las Condes donde sí están los expertos que pueden aplicar este medicamento, ella se compromete en dos días, fui el viernes pasado con mi esposo, se reunió con la señora Claudia Muñoz y con el abogado, en dos días iba a estar la respuesta, hoy día es jueves, han pasado cuatro días, resulta que la señora Claudia Muñoz, quien toma este asunto de hacer el nexo para que mi hijo pueda ser administrado en la clínica Las Condes, la verdad es que no hay nada, llamé a la Clínica Las Condes y me dicen que no hay nada… absolutamente nada del Servicio de Salud Aconcagua hacia la clínica, para que haya algún presupuesto o nexo donde mi hijo pueda ser administrado con Spinraza», indicó Alejandra Prado.

En definitiva lo que espera y pide la madre es que le apliquen lo antes posible el medicamento, «por personas idóneas, no que hagan un cumpleaños de niño y digan estas personas sí y éstas no, porque si las consecuencias son graves de la mala aplicación del medicamento, van a resultar responsables, este es un medicamento de muy alto costo», señaló.

En definitiva pide que se contrate el lugar físico y los profesionales para aplicar el Spinraza.