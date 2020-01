ACTUALIDAD Compra colectivo en $11 millones pero al registrarlo descubre que era ‘clonado’

Melany Gorri, Alexa Chamorro y Elizabeth Sanhueza ganan Miss Valle del Aconcagua Comunidad Madre realizará bingo para pagar exámenes para su hijo de ocho meses Ante ausencia del Estado: Un bingo para reunir fondos y de esa manera poder cancelar exámenes genéticos a un lactante, realizará una madre el próximo 15 de febrero en el sector El Almendral. Se trata de María Delgado, madre de Martín, quien padece una enfermedad por la cual está siendo atendido en Fundación Teletón. “El bingo es exactamente para realizar los exámenes genéticos que como aquí no los hacen, los hacen en el extranjero, tienen un costo muy alto, y por la situación de mi hijo, primer diagnóstico ‘artrogriposis congénita’, por eso tiene rígidas sus piernas, sus manitos. Está en tratamiento en Teletón y aparte está con un genetista. La idea principal de este bingo es poder juntar la plata para los exámenes, a través de esos exámenes vamos a saber qué síndrome tiene mi bebé”, dice la madre. – ¿Para poder poner en práctica algún tratamiento? – Claro, porque si se viene otra patología, todos los médicos van a saber a qué síndrome atenerse, porque por ejemplo él tiene un tópico muy grande, quistes, criptorquidia en sus testículos (no hay descenso hacia el escroto), entonces son otras patologías que se van sumando, ya no es un síndrome artrogriposis, no son solamente rigidez, entonces tenemos que buscar qué síndrome tiene. – ¿Se puede sanar esto? – Sí, lo bueno es que no es nada neurológico. Sí, con el tiempo se le van a ir componiendo mejor sus huesitos, a través de operaciones, de tratamiento que estamos en la Teletón, de ejercicios, terapia; sí va a poder caminar, pero puede que tenga alguna secuela con el tiempo, pero de qué va a caminar, va a caminar, tratar de hacer su vida normal. – ¿Qué edad tiene su hijo? – Ocho meses. – ¿Cómo se llama? – Martín Mancilla Delgado. – Usted dice que lo están tratando en la Fundación Teletón, ¿lo han operado ahí? – Sí, ya lo operaron de sus pies. – ¿Costo cero? – Costo cero, nada qué decir de la Teletón, es otro mundo. – ¿Por qué? – Ojala las instituciones públicas fueran como lo es la Teletón, tratan de igual manera a toda la gente, pagues o no pagues, tengas plata o no tengas plata, te tratan de igual manera. – ¿Cómo lo está haciendo hoy en día, tiene que viajar con su hijo Martín? – Sí, tengo que viajar constantemente, de hecho ahora tengo como las vacaciones por así decirlo, porque toda la Teletón se va de vacaciones en febrero, y por eso estoy aprovechando de hacer el bingo, tengo más tiempo para hacer los trámites; desde marzo parto nuevamente, viajando constantemente a la Teletón. En la municipalidad cuando tienen pasajes me dan, los otros pasajes me los costeo yo. – ¿Va sola usted con su hijo Martín ya? – Sí, ya me manejo más en Santiago. – ¿El bingo cuándo es? – El sábado 15 de febrero. La tarjeta va a tener un valor de $ 2.000 y se va a realizar en la sede de la Junta de Vecinos El Almendral Bajo, ubicada cerca de la Iglesia San Antonio de Padua, por ese sector hacia adentro, en la primera entrada. La idea es que sea un bingo familiar, va a ser al aire libre, vamos a cerrar la calle, habrán juegos para que la familia cuando vaya con su niños chicos, tenerlos jugando en los juegos, la gente esté sentadita afuera para que no pase calor, ya tengo unos artistas confirmados, tengo unos cuatro premios, cuatro hasta el momento. – ¿Las tarjetas las mandó a hacer? – No, no se va a cobrar entrada, es liberada, solamente cancelas el cartón. Para la gente que quiere ir a cooperar, va a haber variadas cosas para vender. Comenta que entre los artistas confirmados está Jazmín Lazcano, ‘Leo’ Lonquimay, y están viendo otros artistas. – ¿Qué opinión le merece a usted que está sufriendo este problema, realizar este tipo de eventos para poder pagar exámenes de salud, en nuestro país? – Para mí ha sido horrible, Chile debería cambiar la salud, porque en el caso mío que tenemos que estar costeando gastos extras, no hay bolsillo que aguante… No hay bolsillo que aguante para tener gastos extras en el tema médico, aquí se cancela mucho. – ¿Cuánto lleva gastado de su bolsillo en su hijo que tiene ocho meses y padece esta enfermedad? – Ufff… no sé cuánto decirle… demasiado… Yo creo que unos seis, siete millones aproximadamente, porque aparte él, cuando nació, nunca tuvo fuerza para succionar, entonces tengo que estar costeando leche extra. – ¿Eso lo ha costeado de su propio bolsillo? – Sí. – ¿Qué le ha brindado el Estado? – El Estado en sí… A ver, yo voy a la municipalidad por el tema de los pasajes, hay veces que me han ayudado con el tema de leche, pero nada más allá. – ¿Lo otro lo ha puesto la Teletón en el fondo? – Todo, todo, lo que son el tratamiento del Martín, operaciones, terapia, todo lo del Martín. – ¿Cuánto es el valor del primer examen que debe realizarse? – El primer examen tiene un valor de 300 mil pesos, a parte hay que costear la clínica donde le sacan la muestra; si ese examen sale bueno, hay que mandar a hacer otro examen y eso ya tiene otro valor, porque hay otros que los mandan a hacer a Alemania. María Delgado, madre de Martín, reiteró el llamado a la comunidad para que vaya a cooperar el día sábado 15 de febrero, a partir de las 19:00 horas en la sede de la Junta de Vecinos de El Almendral Bajo: "Ir a apoyar la causa para mi bebé que es lo importante en este momento", dijo.