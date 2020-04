ACTUALIDAD Padre intentó matar a su hijo de 5 años en ‘arrebato emocional’

Maestro de la construcción sigue grave tras caer de vía elevada en Valparaíso Roberto Córdova aún necesita más sangre: Luego que cayera desde una pasarela peatonal de una altura de 12 metros la tarde del viernes 3 de abril, el maestro de construcción Roberto Córdova Becerra, de 54 años de edad, continúa en coma inducido por los médicos a raíz de las secuelas del infortunado accidente, en la UCI del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Diario El Trabajo pudo hablar hoy lunes con el único hijo de Roberto, Guillermo Córdova Saavedra, quien está al frente de todas las diligencias. – ¿Dónde y cómo ocurrió este accidente? – Papá se encuentra trabajando con un patrón llamado Manuel Molina, es una empresa de construcción en la cual papá les hace todo lo que es cañería y tubería en sus proyectos. El viernes él se encontraba viajando hacia San Felipe, él trabaja en Quintay de Valparaíso haciendo casas. Él en la tarde salió de Quintay a Valparaíso para tomar el bus JM a las 7 y media hacia San Felipe (…) Él llegó a Valparaíso cerca de las 11 de la mañana pues tenía bus a San Felipe a las 14:30 horas. Papá se encontraba en El Nudo Barón de Valparaíso, él se cayó de una altura de 12 metros, sufrió fracturas múltiples, un TEC abierto y en condición muy grave fue llevado al Hospital Carlos Van Buren. – ¿Qué pasó ya en el hospital? – Ya en el hospital lo iban a operar el fémur y en eso se descompensó y tuvieron que llevarlo a Reanimación, en Reanimación estuvo un buen rato hasta que llegué yo (…) A mí me tocó firmar todos los papeles de la estadía de papá en el hospital, después de eso él pasó a Observación, ahí estuvo dormido hasta que despertó y se empezó a quejar que le dolía mucho la pierna. Tiene fractura de fémur, fractura de costillas y fractura frontal de cráneo, en el pómulo, en las cejas, y hematomas internos en el estómago. Yo cuando salí del hospital por el Toque de Queda, él quedó durmiendo. – ¿Cómo es eso que tu papá sigue ahora muy grave? – Sí. Cuando llegué a la casa aquí en San Felipe me llamaron del hospital, me informaron que él estaba muy grave, que había empeorado y me pidieron que me fuera de manera urgente al hospital. Una vez allá me pidieron autorización para entubarlo porque se estaba ahogando, obvio que autoricé la entubación. – ¿A nivel interno qué daños tiene su padre, por qué están solicitando sangre? – Lo que pasa es que papá tiene mala coagulación de su sangre y su hígado tras estos golpes quedó mal, por eso es que se ha solicitado donadores de sangre tipo Universal, pues se descompensó al perder tanta sangre. También por este tema de su sangre es que tuvieron que operarlo del fémur. Sólo en ese momento después de la cirugía fue que pude tener contacto con él en el pasillo, de ahí lo pasaron a la UCI. Pese a su gravedad aparentemente él seguía estable, hasta que el domingo le encontraron una hemorragia interna en el cerebro, en sus pulmones también tenía sangre, pero no era de sus pulmones, quizás él tragó durante el accidente. Luego esa sangre y también bilis le causaron una infección, finalmente lograron estabilizarlo y detener las hemorragias. Ahora el tema se ha complicado más, pues esa infección llegó a afectarle su hígado y riñón. El hígado debilitado falló de nuevo y volvió a perder más sangre, por eso es el tema de la donación de sangre. Su pulmón más dañado le funciona al 40%, él ha ido evolucionando muy mínimo, según me dicen los médicos papá estará sedado al menos por una semana más, pues también sus defensas las tiene muy bajas. – ¿Llegaron ya algunas donaciones de sangre tras la noticia publicada en Diario El Trabajo? – Sí, por ejemplo tras el aviso que publicaron ustedes anoche, ya me han llamado tres personas para coordinar conmigo cómo donar sangre, también otros donantes de la familia y amigos, en total como 15 personas han donado. Roberto Córdova Becerra tiene siete hermanos más, es casado con Nancy Saavedra Contreras, vive en Villa Departamental y estudió hasta tercero medio en la Escuela Industrial de San Felipe en Instalaciones Sanitarias y Gasfitería. Hoy lunes se supo que este vecino sigue grave y está necesitando sangre del tipo Universal, de al menos unos 40 donadores como básico. Los interesados en contactar al hijo de Roberto, Guillermo Córdoba, pueden llamarlo al +56 9 9943 8201. Roberto González Short