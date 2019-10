Malestar por instalación de postes de luz en calle Rodríguez de Santa María

Calle típica campestre contaminada visualmente:

Chilquinta instaló más de cuatro postes en menos de 10 metros y por lo que comentan los vecinos, tiene presupuestado instalar seis más en la vereda del frente, provocando la indignación de la comunidad. Empresa acogió inquietud de vecinos y suspendió faenas en busca de nueva alternativa.

SANTA MARÍA.- Los vecinos de calle Rodríguez se encuentran indignados y sorprendidos por el actuar de la empresa de distribución de electricidad Chilquinta. A fines de la semana pasada, nos cuentan sus vecinos, la empresa comenzó a instalar «de manera indiscriminada» postes de electricidad frente a las casas de los vecinos.

Según lo contado por uno de los afectados, Jaime Aguirre, a mediados de septiembre comenzaron con las visitas a la calle por parte de Chilquinta: «Un día se estacionó una camioneta frente a la casa, pensé que era alguien que me venía a visitar, salí a ver y me di cuenta de que eran unas personas de Chilquinta que hablaban de postes aquí, postes allá. Me llamó la atención y me acerqué a conversar con ellos, pero al llegar a su lado dejaron de hablar y se subieron a la camioneta y se fueron sin decir ni siquiera hola».

A comienzos de mes, según comenta Jaime Aguirre, personal de Chilquinta volvió a visitar la calle Rodríguez, esta vez dejando marcas en las veredas, con planos en mano. «Extrañado, me acerqué nuevamente a los señores, esta vez eran otras personas de Chilquinta, les pregunté qué estaban haciendo y no me contestaron nada, pero como les insistí, sólo se limitaron a decir que pondrían unos postes solamente, guardaron sus planos y se fueron rápidamente». Después de esto, el vecino fue a consultar a la Municipalidad de Santa María, quienes tampoco tenían idea y no estaban notificados de lo que la empresa Chilquinta estaba haciendo.

El pasado jueves, el despertar de la calle Rodríguez fue caótico, tal como comentó el vecino: «A primera hora escuché que, en la calle, frente a mi casa, un camión con una cuadrilla de gente comenzaba a excavar y sin saber nada. Me acerqué al encargado y me dijo: ‘jefe, a mí solo me manda Chilquinta, soy contratista. Cualquier problema llame a ellos’. Molesto, fui a la Municipalidad y a los minutos llegó el personal del Departamento de Obras y les pidió los permisos, ellos (Chilquinta) no contaban con ninguno, recogieron sus cosas y se fueron. Ni la Municipalidad de Santa María ni los vecinos de calle Rodríguez sabemos qué trama Chilquinta».

Desde el sábado pasado, frente al número 285 de la calle Rodríguez, la empresa Chilquinta instaló más de cuatro postes en menos de 10 metros y por lo que comentan los vecinos, tiene presupuestado instalar seis más en la vereda del frente, provocando la indignación de la comunidad.

Don Jaime, con hondo pesar nos comenta que, a sus 80 años, siempre ha vivido en esa casa: «Desde que tengo memoria, la calle Rodríguez fue la calle principal que unía Santa María con San Felipe, por acá pasaban las carretas con las verduras y frutas frescas, después las micros y ahora, la contaminación visual y la falta de respeto que ha tenido Chilquinta para los vecinos y para mí, es muy grande. Ha dañado el patrimonio cultural de una calle típica que mantenía intacto su toque campestre y que pocas quedan en Santa María, era una calle como sacada de un libro antiguo de campo y ahora son solo postes y cables que atraviesan por todos lados. Estoy muy dolido, Chilquinta se ríe de nosotros, gente humilde y de edad avanzada, que no puede reclamar ni quejarse».

Agrega el vecino que el Departamento de Obras de la Municipalidad de Santa María está atado de manos ante lo sucedido, ya que por estar en zona rural los permisos son entregados por Vialidad. Pero lo que más molesta a la comunidad, es que Chilquinta, de manera consciente, eligió ese lugar, ya que, a pocos metros, se termina la zona rural y comienza la zona urbana, en donde la Municipalidad sí tiene injerencia y podría haber ayudado a los vecinos.

Hasta el día de hoy, Chilquinta no se ha acercado a los vecinos a explicar qué harán y si es que la comunidad está de acuerdo y por lo proyectado, seguirán instalando postes de manera indiferente, sin oír a la comunidad.

LO QUE DICE CHILQUINTA

Consultamos a Chilquinta por esta denuncia y esto respondieron:

«Según los protocolos de trabajo de Chilquinta Energía, las obras consultadas por este medio de comunicación fueron notificadas previamente al municipio de Santa María y cuentan con los permisos de ejecución, otorgados por la Dirección de Vialidad antes del inicio de las faenas.

«En línea con lo descrito, los trabajos responden a la proyección, anteriormente definida, del trazado de la nueva infraestructura necesaria para montar un Equipo Regulador de Voltaje, que permite mejorar los estándares eléctricos del sector.

«Sin embargo y atendiendo a los requerimientos de los vecinos, la compañía ha suspendido las obras, con el fin de estudiar una nueva alternativa para reubicar dicha infraestructura.

«Aprovechamos esta oportunidad para invitar a los clientes que tengan alguna inquietud al respecto a contactarse, a través de vías formales, con Chilquinta Energía a través de nuestro Centro de Servicio de San Felipe (ubicado en Salinas 321), telefónicamente a través del contact center (600 600 5000) o mediante las redes sociales de la empresa (Twitter: @Chilquinta y @Chilquinta600 y Facebook: Chilquinta Energía)».