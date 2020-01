Mamá de ‘Leíto’ Irarrázabal agradece al municipio por silla de última generación

Menor consume ‘Medicamento más caro de Chile’:

Nuestros lectores recordarán el caso de Leo Irarrázabal, un adolescente que padece de una enfermedad atrofia muscular espinal tipo 2, cuyo tratamiento es carísimo porque requiere el medicamento más caro de Chile, denominado Spinraza. Pues bien, ya lleva varias dosis aplicadas. No obst6ante, en esta ocasión, su madre Alejandra Prado quiso hacer público su agradecimiento hacía la municipalidad de San Felipe encabezada por el alcalde Patricio Freire Canto, por la rápida gestión hecha para poder conseguir una silla de ruedas de última generación apropiada para su hijo, luego que la entregada por las autoridades tenía detalles que no le permitían al menor descansar cómodamente, como era el tema de apoyo de piernas.

En conversación con nuestro medio, Alejandra dijo que principalmente le daba las gracias a la municipalidad de San Felipe representada por el alcalde Patricio Freire, y todo su equipo colaborador, en esto incluye al administrador municipal, Patricio González; al director de Desarrollo Comunitario, Pablo Silva; y a la asistente social, María Alejandra Campos.

“La verdad es que en primera instancia me llegó la silla, pero le faltaban algunos detalles, porque la verdad que no podía estar sin apoyo piernas, entonces aparte de ser un beneficio realmente que le iba ayudar en su desplazamiento y todo, no se podía desaprovechar y hablé directamente con don Patricio González que es el administrador, le planteé el asunto de cómo íbamos a perder esa silla que es tan valiosa, y la idea es que sea una que le dure por bastante tiempo; me dijo: ‘deja conversarlo con el alcalde y lo resolvemos’. No se demoraron nada, tuvieron mucha disposición, lo hizo inmediatamente, confío plenamente en toda su administración de alcaldía en este caso porque ha manejado todo a la perfección, lo ha hecho con muy buena disposición para nosotros y la verdad que estoy completamente agradecida porque nunca pusieron ningún problema. Ahora el Leíto está disfrutando de esta silla que le provoca completamente autonomía, es una silla… mejor que un auto en realidad porque se inclina, le evita los dolores, los malestares que tiene en su columna porque no tiene apoyo, entonces él necesita tener distintas posturas para poder maniobrarse y poder descansar su espalda y las piernas, no tener puntos de presión. Esta silla vino a favorecer completamente el desempeño de mi hijo, su autonomía, está mucho más feliz, está agradecido como familia, no sé qué palabras poder decir porque realmente es un equipo maravilloso y estoy muy contento por eso y les doy las gracias enormemente a mi alcalde don Patricio Freire y a los colaboradores que hicieron posible este beneficio para nosotros”, dijo la madre.

En tanto ‘Leíto’ dijo sentirse bien y feliz por tener esta silla tan especial.

– ¿Cuéntanos en qué consiste esta silla?, porque eres tú él que la usa definitivamente.

– Esta silla me ayuda a no tener puntos de presión, poder movilizarme solo, ser más independiente en mi vida en el día a día, me siento muchísimo más cómodo.

– ¿En un momento puedes salir a la calle por ejemplo?

– Sí, yo he salido a la calle acompañado de mis padres.

– ¿Cómo ha sido la experiencia, no has tenido ningún problema?

– No.

– ¿Puedes dormir en esta silla también?

– Sí, porque uno se acuesta igual como en la cama, entonces es cómoda para dormir, uno descansa igual y se puede dormir.

– ¿Te sientes bien con esta silla?

– Sí, me siento bien con esta silla… muy bien.

En tanto el padre, el destacado músico Leo Irarrázabal, comentó que se siente feliz con todo lo que ha sucedido con su familia; “muy apoyado por el municipio, por ustedes mismos en este medio, me siento muy de la ciudad, muy acogido, feliz porque estos son elementos a los cuales uno como persona particular no puede acceder, porque cuesta casi lo mismo que un auto… más que un auto, entonces para personas que trabajamos normalmente como cualquier persona, es difícil acceder, entonces… muy agradecido, nada más”, señaló.

El medicamente Espinraza frena el avance de la enfermedad.