Este viernes habrá una prueba de jugadores para las series menores del Uní Uní Crónica Mañana viernes por la tarde parte histórico proceso de cambio en sentido de las calles Obras previas empiezan a las 16:00 horas: A las 20:00 horas será el primer cambio efectivo del sentido de tránsito en Bernardo Cruz con Tocornal. Obras terminarán cerca de la una de la madrugada del sábado. Nadie podrá estacionar permanentemente en las calles cambiadas. Mañana viernes será el Día D para los sanfelipeños en materia de reordenamiento vial en algunas calles de San Felipe, tal como se ha venido anunciando por parte de las autoridades desde hace muchos meses. Diario El Trabajo con miras a mantener a nuestros lectores bien informados sobre las precauciones que conductores y peatones deben tener a la hora de transitar, hizo las correspondientes consultas al asesor urbanista Rodrigo Salinas, funcionario municipal que explicó con detalles el horario y direcciones en los que mañana viernes, a partir de las 16:00 horas, comenzará a implementarse el nuevo ordenamiento al tránsito vehicular, con el cambio en el sentido de las calles, proceso que no será rápido pues demandará varias horas de trabajo y se estima concluirá cerca de la una de la madrugada del sábado.

– ¿Cuándo, dónde, cómo y a qué hora inician ustedes con este cambio de sentido de tránsito y reinstalación de semáforos?

– Estos trabajos se dividen en dos etapas, están los trabajos iniciales que son obras previas para la implementación del cambio del sentido de tránsito, que van a comenzar a las 16:00 horas del viernes justamente en los cuatro semáforos que están en las intersecciones de la Plaza de Armas; esos trabajos van a durar aproximadamente una hora. A las 17:00 horas se trasladarán los equipos de Auster (empresa encargada de los semáforos) con la Unidad Operativa de Control de Tránsito a trabajar en los semáforos de las intersecciones de Merced y Prat con Traslaviña y Portus (respectivamente), eso entre las 17:00 y las 18:00 horas; todos estos son trabajos preparatorios, ahí se apagarán los semáforos en esas últimas intersecciones que mencioné y los van a volver a encender una vez que ya se produzca el cambio del sentido de tránsito del damero, toda vez que la posición de los semáforos sea invertida (…) luego de las 18:00 a las 20:00 horas es estará en los ejes Yungay y Hermanos Carrera con Tocornal-Prat y con Bernardo Cruz-Santo Domingo, y ahí vamos a provocar el primer cambio del sentido de tránsito a las 20:00 horas, eso es en el eje Bernardo Cruz con Tocornal y entre Yungay con Hermanos Carrera (…) Luego pasadas las 20:00 horas, después de provocar ese cambio del sentido de tránsito, los equipos de esta empresa se trasladarán al eje Maipú para implementar los semáforos de Maipú con Prat, Maipú con Merced -que ya no van a tener el tercer tiempo para virar- y luego van a encender los semáforos de Santo Domingo y Freire, que son los que incorporan el tercer tiempo para el viraje a la izquierda (…) una vez que eso haya ocurrido (22:00 horas) estaremos en condiciones de poder ir ejecutando el cambio al interior del damero y también hacia las afueras con calles como Cajales, Santa María Eufrasia. Esperamos terminar como a la una de la madrugada del sábado, esto, de viernes para sábado.

– ¿Se eliminarán los estacionamientos en esas calles en las que se invertirá el sentido de tránsito?

– Efectivamente se eliminan estacionamientos permanentemente sobre la superficie de las calles Freire, Portus, Santo Domingo y Traslaviña en el eje completo de Alameda a Alameda, estas calles pasarán a ser eje de preferencia de locomoción colectiva, tal cual es actualmente Merced, entonces con la vía completamente despejada para transitar y detenerse en los paraderos. También desde las 16:00 horas del viernes quedará prohibido el estacionamiento en los ejes en los que vamos a hacer el cambio del sentido de tránsito, cosa que los vecinos también sepan que a las cuatro de la tarde tienen sí o sí que retirar sus autos de las vías San Martín, Freire, Santo Domingo y Carlos Condell (las calles que van de Oriente a Poniente) y por las que corren de norte a sur y viceversa en Toro Mazote, Portus, Traslaviña y Navarro. FREIRE OPTIMISTA

Diario El Trabajo habló también con Patricio Freire Canto, alcalde de San Felipe, quien hizo un llamado a los sanfelipeños a cooperar con este reordenamiento vial, a tener fe en que San Felipe necesita saltar a un futuro mejor, mientras que confirmó que pese a estos cambios, los parquímetros continuarán funcionando.

– ¿Cómo se siente usted ante este histórico cambio de dirección en el centro de San Felipe?

– Soy un vecino de la comuna de San Felipe y quiero lo mejor para los sanfelipeños, este cambio de sentido de tránsito busca mejorar la conectividad, reducir los tiempos, y también descongestionar el damero central; muchas ciudades del mundo lo están haciendo, por ejemplo, en Europa, España y Holanda, donde dan vida a los ciclistas al habilitar ciclovías. Hoy la locomoción colectiva tiene prioridad, pronto queremos ver buses eléctricos aquí en San Felipe, que no contaminen. Estamos buscando que San Felipe también tenga un salto al futuro y que ese salto sea también con los mismos vecinos, ojala que todos entendamos que en el Municipio queremos lo mejor para nuestra ciudad (…) Tenemos pruebas en ciudades como en La Calera, en esa ciudad se hablaba de un gran caos que sería, en abril hicieron el cambio de sentido de calles, y hoy día la gente de esa ciudad lo agradece, esos cambios también los hicieron en Quillota y Ovalle y ahora todo marcha a la perfección, por eso quiero decirle a los lectores de Diario El Trabajo y a todos los sanfelipeños, pedirles cooperación para poder avanzar hacia ese futuro positivo al que buscamos avanzar.

– ¿Se teme alguna situación que pueda generar desorden en las calles?

– Ya hemos aprendido y logrado experiencia en otras ciudades de Chile, son 37 ciudades que en este momento ya han hecho estos cambios. Al principio ha sido un poco traumático, pero al poco tiempo se ven los resultados y esos resultados han sido positivos, y nosotros queremos eso, queremos que los resultados acá sean positivos en beneficio de la gente, aquí también los conductores tienen que cooperar y aportar, hoy día queremos ver una ciudad saludable, no queremos contaminar nuestra ciudad con un taco de vehículos, hoy día se venden cerca de 2.500 automóviles por año en San Felipe, no podemos anchar nuestras calles, por eso estamos ejecutando este Plan Maestro en el que la conectividad sea en el menor tiempo posible.

– ¿Qué va a pasar con los estacionamientos, por ejemplo, o con los bolardos de los bulevares?

– Hoy día los estacionamientos seguirán funcionando, cuando ya el Serviu nos entregue los bulevares y el resto del centro de la ciudad, a eso nosotros también haremos las modificaciones que correspondan, sabemos que muchos de estos bolardos están mal instalados en los bulevares, haremos los cambios y mejoras para que sean más útiles.

Roberto González Short