Marchan en apoyo del malestar social que hay en Chile

Trabajadores de la salud del Valle de Aconcagua:

Este martes en la mañana los gremios de salud del Valle de Aconcagua marcharon por distintas calles de la ciudad de San Felipe. El motivo de la manifestación era acoplarse al malestar social que existe hoy en nuestro país. Así lo indicó Hernán Ibacache, vocero nacional coordinadora de base del Servicio Nacional de Salud de Aconcagua.

«Sí es acoplarnos un poco al malestar social a todo este estallido social que tienen nuestro país, donde nosotros cómo trabajadores de salud nos vemos directamente afectados, para nosotros es claramente injusto, irrisorio que se niegue que salud tiene una crisis, sí bien acá es menor, por un tema netamente de gestión a nivel nacional no es así y si están suspendiendo tratamientos para personas que padecen cáncer, se están suspendiendo cirugías, y no están llegando los insumos los medicamentos, terminamos el primer semestre con una deuda hospitalaria arriba de 415.000 millones de pesos y eso se le tapa a la gente, realmente nosotros vemos que este gobierno en particular lo que busca hacer es debilitar a más no poder la salud pública, para seguir alimentando con recursos públicos, recursos de todos la vía de la concesión, la vía de la privatización y eso y eso claramente no es lo que necesitan nuestra comunidad usuaria y no es lo que queremos nosotros los trabajadores de la salud», dijo Hernán Ibacache.

– ¿Cuáles son las peticiones en ese sentido?

– No, particularmente esta es una manifestación de apoyo de empatía con todo el malestar social en nuestra comuna, salud llama exclusivamente de poner en la palestra la situación que está pasando en la salud pública hoy en día que es muy delicada y que lamentablemente los medios de difusión nacional no da cobertura a aquello.

– ¿Hay desabastecimiento, la directora de salud dijo que no?

– Acá nosotros vivimos una realidad que es bastante particular respecto del país, nosotros pertenecemos a una federación nacional donde están insertos los hospitales más grandes de Chile; el Barros Luco, el San Borja, Sótero del Río y claramente la realidad de ellos es muy distinta a la que nosotros vivimos, pero ahí hay desabastecimiento o sea que los médicos, los auxiliares, que los administrativos, que los técnicos y que todo el personal reclame es por algo.

Situaron en unos 150 los participantes de esta marcha. Donde participaron médicos, enfermeras, técnicos paramédicos etc.

La marcha realizó un recorrido desde el Hospital San Camilo bajando por Avenida Miraflores, llegando al centro de la ciudad e instalándose en la Plaza Cívica. Caminaron por el contorno de la plaza. Se detuvieron por algunos minutos en la intersección de las calles Merced con Coimas.

Fotos Roberto González Short