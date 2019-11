ACTUALIDAD Más de 5.000 personas marcharon este medio día por calles y alamedas de San Felipe

Comunidad Más de 5.000 personas marcharon este medio día por calles y alamedas de San Felipe Como nunca antes en el Valle de Aconcagua las Fuerzas Vivas se tomaron las céntricas calles de San Felipe, fueron miles de personas las que este martes desde tempranas horas de la mañana paralizaron la ciudad, situación que también se vivió a nivel nacional. Las cámaras de Diario El Trabajo recorrieron paso a paso la ruta trazada para la primera marcha convocada a las 11:00 horas, misma que partió desde la esquina de la cancha de tenis, bajaron por Avenida Chacabuco y continuaron por Maipú hacia calle Merced. El ambiente fue pacífico, sin ataques a los edificios o locales comerciales. Lo cierto del caso es que como medio de comunicación podemos certificar que fue la más multitudinaria convocatoria vista en San Felipe desde que el 18 de octubre pasado iniciaron las protestas en Chile. Luego la multitud subió por calle Merced, la mayoría de locales estaban cerrados, un grupo de motoqueros encabezaban la caravana rugiendo sus estridentes motores y generando gran cantidad de humo al quemar las llantas en el pavimento. Hubo participación de personas de todas las edades, guaguas chicas eran llevadas en brazos, otros en coche, algunos en bicicleta y caminando. Al pasar los marchantes por los sectores populosos de nuestra ciudad, muchos vecinos salieron para ofrecerles agua o alguna bebida para refrescarse. Al final de la jornada, cerca de las 13:00 horas, la muchedumbre se concentró en la Plaza Cívica, saltaron, prendieron fuego a unos cartones y se tomaron pacíficamente la Plaza de Armas, hasta que poco a poco cada uno se dispuso a regresar a sus hogares. Algunos en cambio se quedaron a la espera de la marcha anunciada para las 19:00 horas. PROFES EN MARCHA Diario El Trabajo habló con el presidente del Colegio Provincial de Profesores de San Felipe, Juan Iturrieta, quien se refirió a la participación de los profesores en esta jornada: «La convocatoria de este martes de los profesores se hizo a nivel nacional, por lo que San Felipe como cabeza de provincia también respondió a este llamado con todos los profesores de la comuna y de otras del valle. Llegaron colegas de Putaendo, Llay Llay, Catemu, Santa María y Panquehue, prácticamente de todo el valle. Además en esta convocatoria no solamente estamos los profesores, también estamos todos los que trabajamos en Educación, asistentes y auxiliares; este fue un llamado de Educación (…) Muy satisfecho de la forma en que se desarrolló la manifestación, no hubo provocaciones ni disturbios, porque el Pueblo de Chile y nosotros especialmente acá en San Felipe quisimos demostrar nuestra situación de controversia que tenemos con todas estas cosas que tenemos en nuestro país, pero lo hicimos de una forma sana y en una forma en que ya es un decir de muchos que en nuestro país y en San Felipe también estamos despertando», dijo Iturrieta. Importante destacar que el sector Salud también se plegó al movimiento. Hasta el cierre de esta nota periodística no se habían presentado disturbios ni interacción entre Carabineros y manifestantes en la ciudad de San Felipe.