Delincuentes entran a robar y causar daños a comedor solidario en la Parroquia Andacollo Crónica Más de 500 personas marcharon por la Plaza de Armas por Paro Nacional de parvularias Luego que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) anunciara y convocara a paro nacional de actividades en protesta a un proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que intenta establecer una subvención para los niveles medios de dos a cuatro años, las reacciones a nivel país no se hicieron esperar, quedando también el Valle de Aconcagua en sintonía con este llamado de la fundación.

En San Felipe cerca de 500 trabajadoras de la educación marcharon alrededor de la Plaza de Armas, entre estos profesionales lideraron las protestas las parvularias del valle, y fueron apoyadas también por los profesores de nuestra provincia. PELIGRAN TRABAJOS

Diario El Trabajo habló con Pamela Celedón, directora de Jardín Infantil Mochilitas, de Putaendo, perteneciente a Fundación Integra: «Esta protesta corresponde a cubrir la demanda que quiere el Gobierno poner a los niveles medios menor y mayor (de los 2 a 3 años de edad) quieren llevárselos a los colegios, quieren escolarizarlos, y también subvencionar a los colegios privados para que éstos atiendan a nuestros niños, siendo que nuestros niños están en una etapa en los jardines infantiles donde se promueve el juego y es un lugar de más contención y de amor, que en los colegios que no es una edad que ellos están viviendo», dijo Celedón.

– ¿Ustedes están preocupados por el bienestar educativo de los niños o porque pueden quedar sin trabajo?

– Yo creo que son ambos factores, porque en nuestro caso los gobiernos anteriores han invertido montón de dinero en crear salascunas, jardines infantiles y contratar mucho más personal, y ahora que los niveles se van a los colegios obviamente todas las personas que fueron contratadas ya no se van a requerir, los jardines infantiles se van a morir, solamente quedarían las salascunas, por lo que nuestra fuente laboral también se ve en desmedro con esta nueva ley que quieren aprobar en el Congreso. OSCURO PANORAMA

Fue a través de un punto de prensa y respaldados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y la Federación de Trabajadores Públicos de la Educación (Fenaedup), la Junji comunicó que desde ayer martes entraron en paro nacional. Según datos de la propia Junji, red que cuenta con casi 200.000 jardines y salas cuna a nivel nacional, serían 500.000 los párvulos afectados por este paro. Sin embargo, desde la Anef afirmaron que las consecuencias de la aprobación del proyecto en discusión serían muy nefastas. SIN VIOLENCIA

Diario El Trabajo también habló con una de las profesionales que están apoyando a sus colegas de trabajo, Cicely Arancibia, profesora de lenguaje de la Escuela JFK: «Nosotros los profesores consideramos que somos un gremio muy amplio de todos los trabajadores de la educación, y como ellas también trabajan en la educación, también las estamos apoyando, somos un mismo gremio, y también porque son trabajos que están siendo afectados y eso es gravísimo, sino que además están siendo afectados los niños. Efectivamente hay una escolarización temprana, antes de lo que la Psicología nos dice acerca de la edad en que los pequeñitos debieran escolarizarse. La verdad es que con esto nuevamente se atenta contra la educación pública», aseguró la educadora. La marcha se desarrolló sin violencia y fue custodiada por efectivos uniformados de Carabineros de Chile.

