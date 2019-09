ACTUALIDAD Más de 70 millones de pesos en telas reducidas a cenizas dejó descomunal incendio

Empresa de parquímetros pagó sueldos de agosto, pero aún debe las leyes sociales Policial Más de 70 millones de pesos en telas reducidas a cenizas dejó descomunal incendio Familiar de los dueños no descarta ‘Mano criminal’: Cerca de las 10:30 horas de ayer miércoles, en las cercanías de Villa Departamental, en las construcciones aledañas a ese complejo habitacional, se desató un voraz incendio en una bodega de textiles que dejó al final de la jornada pérdidas totales valoradas preliminarmente en unos 70 millones de pesos, según la valoración de una de las propietarias.

A nivel de medios de prensa, las cámaras de Diario El Trabajo fueron las primeras en llegar al lugar del siniestro, lo que hoy nos permite ofrecer a nuestros lectores un amplio reporte gráfico de la noticia. Para el control de las llamas se necesitaron las cuatro camiones aljibes de Bomberos y las dos unidades de la Municipalidad de San Felipe. TELAS Y PAPELES

Según información recabada por nuestro medio, se trataría de cientos de toneladas de tela entre algodón, hilo, seda y montañas de periódico para reciclar, lo que habría alimentado el fuego inicial por cerca de una hora. Bomberos finalmente lograron detener su avance y cerrar la jornada, hasta horas de la tarde cuando se volvieron a desatar rebroter de las llamas, las que finalmente fueron extintas por los efectivos bomberiles. ¿MANO CRIMINAL?

La nuera de los dueños de esta pequeña empresa familiar de textiles, Karla Ibaceta, explicó a Diario El Trabajo que «este es un negocio familiar, yo soy la nuera de los dueños de esta bodega, lo que pasó es que se incendió una estructura de género, nosotros compramos por lote y luego lo revendíamos. Es tela, no ropa, algodón, hilo, mucha tela y mucha seda, no más de una semana que compramos una gran cantidad de tela. El lugar estaba cerrado, en esos momentos no había gente trabajando porque los dueños estaban en Santiago buscando más tela que comprar, es por temporadas que compramos algodón, seda y así cada género distinto, pero todo se guardaba en esta bodega (…) En esta estructura no hay gas ni cosas como en las casas, quizás el algodón se prendió fuego, no sospechamos de algún corto circuito, en este sector siempre hay gente haciendo maldades, la verdad, sospechamos de alguna maldad, tenemos cámaras y las vamos a revisar cuando reiniciemos el sistema eléctrico, aquí somos un grupo familiar y tenemos bebidas, yo tengo mi local y por eso tenemos cámaras en las instalaciones, en cuanto a las pérdidas las podemos valorar en unos $50 millones en género más el valor de la estructura, poco menos de los 100 millones de pesos en pérdidas», comentó Ibaceta a nuestro medio. EN INVESTIGACIÓN

Diario El Trabajo también habló con el comandante de Bomberos Juan Carlos Herrera Lillo, quien preliminarmente reportó que «es poca la información que puedo ofrecer sobre las causas de este incendio pues eso es parte de la investigación que ya se está realizando por parte del Departamento de Investigaciones, no manejamos alguna hipótesis aún para poder explicar las causas basales del siniestro, lo que entendemos es lo mismo que informó una de las personas cercanas a la familia a los medios, que habían telas y periódicos al interior de la bodega».

