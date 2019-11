ACTUALIDAD Hombre de 32 años baleado en plena vía pública en aparente ‘ajuste de cuentas’

Panteonero no podrá exhumar más cadáveres y además ampliarán camposanto

Más de 70 niños evacuados por malos olores en sala cuna ‘Los Pingüinitos’

Condenado a 7 años de cárcel por asaltar a dos mujeres en lapso de pocos minutos

Padre Ricardo Cortés Piffaut: “La Iglesia Católica no ha estado ausente de la contingencia nacional”

Barricadas, saqueo y hasta corte de luz fue el balance de manifestaciones Crónica Más de 70 niños evacuados por malos olores en sala cuna ‘Los Pingüinitos’ Mala limpieza de cámara desgrasadora habría provocado el incidente que causó bastante preocupación, movilizando a personal del SAMU y Bomberos. Un total de setenta y dos niños debieron ser evacuados desde la sala cuna ‘Los Pingüinitos’ debido a la emanación de intensos y nauseabundos olores desde la cámara desgrasadora. Esta emergencia ocurrió ayer en la mañana, debiendo concurrir personal del SAMU y Bomberos. La directora del establecimiento pre-escolar Paula Toledo, dijo lo siguiente sobre esta emergencia: “Lo que pasa es que ayer (miércoles) limpiaron la cámara desgrasadora, y la verdad no sé cuál fue el procedimiento. Hoy (ayer) nos encontramos con muy mal olor, así es que llamamos a Bomberos, el SAMU, porque habían algunos chiquititos que estaban con vómitos. Así es que ahora tenemos resguardados a los chicos, los evacuamos y ahora estamos viendo la emergencia para ver que la empresa que vino a hacer la limpieza se haga cargo, porque esto no debe pasar, o sea si limpian un lugar debe quedar limpio, sin mal olor ni nada. Así es que ellos se tienen que hacer cargo de ver qué pasó, a lo mejor un procedimiento que no se hizo o algo que se hizo mal. La empresa se va a acercar acá para poder limpiar bien esto, porque no podemos atender a los niños con este mal olor, porque realmente es tóxico, llamamos a todas las familias de nuestros niños para que vengan a buscarlos porque la verdad no se puede cocinar, atender, vamos a ver la emergencia de la mejor manera”, dijo Paula Toledo. Señaló que los primeros síntomas de los niños fueron mareos, un poco de náuseas. Todos fueron revisados por personal del SAMU, concluyendo que la situación fue exclusivamente por el mal olor, en ningún momento fue por intoxicación, “para la tranquilidad de la comunidad, la familia, igual las funcionarias están bien”, señaló. Reiteró que el mal olor proviene de la cámara desgrasadora, descartando que haya sido una emanación de gas. Destacó que tanto el alcalde Patricio Freire Canto y el director de la DAEM, Iván Silva, estuvieron siempre dispuestos para facilitarle la ayuda inmediata. La sala cuna ‘Los Pingüinitos’, que está ubicada detrás del Liceo Corina Urbina, atiende a 72 niños; 40 en sala cuna y 32 en nivel medio. En el lugar trabajan 16 funcionarias más dos manipuladora de alimentos, en total 18 personas. Condenado a 7 años de cárcel por asaltar a dos mujeres en lapso de pocos minutos » Panteonero no podrá exhumar más cadáveres y además ampliarán camposanto