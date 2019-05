ACTUALIDAD Mauricio Navarro dice ser inocente y que fue engañado por ‘malhechores’

Establecimientos municipales muestran su historia en Día del Patrimonio Crónica Mauricio Navarro dice ser inocente y que fue engañado por ‘malhechores’ A través de su cuenta en Facebook el ex alcalde y ex fiscal andino se defiende de los cargos por los cuales fue detenido este fin de semana. A través de una misiva en su Facebook personal, el ex alcalde y ex fiscal de Los Andes, Mauricio Navarro Salinas, se defiende de los cargos que se le imputan y por los cuales fue detenido y formalizado este fin de semana, como es el tráfico de inmigrantes y cohecho.

Dice que al ser trasladado a Santiago se entera recién de los cargos. Respecto a su participación, sostiene que en su calidad de abogado fue contratado para gestionar ante los municipios cartas de invitaciones con la finalidad de obtener que turistas e inversionistas chinos ingresaran al país.

Acá le dejamos la apología íntegra de Mauricio Navarro:

«Amigos y amigas, ruego compartir. Gracias.

«El día viernes 24 de mayo de 2019, aproximadamente a las 11:45 horas, llega a mi oficina, Personal de la Brigada de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones. Me informan que mantengo una orden de detención del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, procediendo a mi detención y a la incautación voluntaria de mi aparato celular y mi computador, quedando de esta forma absolutamente incomunicado, con completo desconocimiento de los hechos por los cuales era detenido y sin posibilidad de acceder a medios de prueba que acreditan mi inocencia.

«Al ser trasladado a la ciudad de Santiago me entero que los cargos tienen que ver con el ingreso ilegal a Chile de ciudadanos chinos.

«En mi calidad de abogado se me contrató para gestionar ante los municipios, cartas invitaciones con la finalidad de obtener que turistas e inversionistas chinos ingresaran al país, para lo cual negocié con los municipios sobre la base de que era beneficioso para cada una de las comunidades. Incluso en conocimiento que se habrían negado las visas, envié correos tanto a la Cónsul de Chile en China, como asimismo al Jefe de Inmigraciones exigiendo un pronunciamiento sobre la materia. Por dicho servicio entregué, como corresponde, la respectiva boleta de honorarios.

«El día 25 de mayo de 2019, en la audiencia de formalización me entero que muchas de estas personas habrían ingresado al país no siendo turistas ni inversionistas, sino ciudadanos chinos a quienes se les habría negado el ingreso regular, y por obtenerlo algunas personas les habrían cobrado grandes sumas de dinero.

«Repudio con todas mis fuerzas que malhechores faciliten o promuevan -y lucren con ello- el ingreso de personas de otras nacionalidades que solo aspiran a mejores condiciones de vida. He puesto y pondré a disposición de la justicia todos los antecedentes de que dispongo necesarios para el adecuado esclarecimiento de los hechos, y confío que la justicia nos dará la razón confirmando con esto mi inocencia.

«He sido engañado, y lo he pasado muy mal por ello, pero de esta forma también han sido engañados los alcaldes de Cabildo, Catemu, San Felipe y Los Andes; un agradecimiento a ellos, pues sin ninguna excepción han confiado y confían en mi inocencia y en que he actuado de buena fe, en la convicción de hacerlo en beneficio de nuestra V Región Cordillera.

«También agradezco la confianza y el apoyo irrestricto de mi familia, de aquellos con quienes trabajo y de tantos y tantas amigos y amigas que conociendo de que estamos hecho, de nuestros valores y dificultades, han estado presente directa o indirectamente en este difícil momento que nos ha tocado vivir.

«Mauricio Navarro Salinas, ex alcalde de Los Andes, ex fiscal del Ministerio Público.

